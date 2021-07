Addio al sogno di Tokyo 2020 per colpa di un infortunio, Francesca Tommasi si allena al Cannarsa Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Avrebbe voluto giocarsi fino in fondo le chance per andare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, lei che gareggia nel mezzofondo. Parliamo di Francesca Tommasi, nazionale azzurra di atletica leggera Under 23, che deteneva il primato dei 5mila metri di categoria, poi battuto dall’azzurra Nadia Battocletti, che proprio nei 5mila è nella finale olimpica.

22enne, è venuta a Termoli, ospite del suo fidanzato Stefano Ronchetti, che imparammo a conoscere col triathlon, oltre che studente nel percorso di avvicinamento alla laurea.

Si sono conosciuti a Verona, pedalando nella città di Romeo e Giulietta, proprio dopo un grave infortunio che ha tolto a Francesca la possibilità di tentare la qualificazione olimpica.

Li abbiamo incontrati allo stadio Cannarsa. Francesca fa parte del gruppo sportivo dell’Esercito, lei è nata a Palazzolo di Sona, comune della provincia veronese.

Sta recuperando la forma migliore e ora punta decisa alla stagione dei cross invernali, conosciamola meglio.