Tennis, l'atd Termoli batte il club di Francavilla 4-0

TERMOLI. Domenica 5 Settembre a Termoli, la Atd Termoli ha disputato e vinto l’incontro di semifinale di Tennis, organizzato dalla FIT fra regioni Abruzzo e Molise, battendo il club di Francavilla “TC La Campagna” con il risultato di 4-0

Il Consiglio Direttivo della Associazione Tennis Dilettantistica di Termoli, in carica dal Giugno 2021, composto da Luigi Giansante (Presidente), Alberto Mastrangelo, Antonella Nucida, Domenico D’Arienzo, Federico De Felice, ha voluto iscrivere una squadra di maturi giocatori al torneo Federale di serie D4 con lo scopo di partecipare.

I giocatori chiamati a questo compito sono : Martino Colucci (capitano), Pietro Di Paolo, Sergio Tanassi, Leonardo Ricciuti, Luigi Giansanti, Settimio Fazzano ed il 75enne Francesco Cristaldi ( riserva ad acta ).

L’impegno, la serietà e la determinazione di queste persone/giocatori, ha portato la ATD Termoli a raggiungere la finale su 32 squadre iscritte fra Abruzzo e Molise .

La ricerca affannosa della perfezione in un gesto sportivo spesso non è altro che la monotona ripetizione di esso; pur tuttavia, l’esperienza ripetitiva tendente al raggiungimento della massima efficacia offre al suo esecutore materiale una possibilità di gioia e di realizzazione davvero rare.

Quella gioia che scaturisce dalla esperienza di rendere nuovo il ripetuto, di essere riuscito a raggiungere il “perfect movement” in una panoplia di gesti similari, in lotta per lo stesso scopo.

L’impossibilità della perfezione, la sua inaccessibilità, alimenta il desiderio di raggiungerla e la pone in un limite sempre nuovo ed invalicabile.

In questo tentativo senza fine sta la straordinarietà del gioco del tennis.

Un risultato davvero inatteso che fa onore al club e che già assicura la promozione alla serie superiore.

La finale vedrà Atd Termoli contrapporsi ai cugini Campobassani del “Urban Sport”.

L’incontro è in programma la prossima domenica 12 Settembre.

La Atd Termoli proporrà di potere ospitare l’evento potendo mettere a disposizione tre campi in terra battuta per consentire lo svolgimento in contemporanea degli incontri.