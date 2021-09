TERMOLI. Come annunciato nella tappa di luglio a Termoli, dagli organizzatori del torneo di Beach Tennis tour 2021 “Pleasure”, si terrà in questo fine settimana presso il Lido Cala Sveva Beach Club il closing Party, la tappa di chiusura della stagione.

Tanti giocatori provenienti come da sempre da diverse zone della penisola si sfideranno sui campi del lido termolese.

Infatti ieri e venerdì scorso si sono tenuti gare delle categoria Under e Quota 90 e di seguito ecco i risultati di questi due tornei svolti:

Torneo Under

1. Mugnano Cristian- Petti Vittorio

2. Bruno Manuel - Vincitorio Angelo;

Quota 90

1. Stefano Perricone - Francesco Panico

2. Fabrizio Asiatico - Luca Marcoccia

Alla fine abbiamo ascoltato uno degli organizzatori, Matteo Carponi, con il quale abbiamo fatto un bilancio di Pleasure edizione 2021, tanto successo riscosso, prospettive e sorprese per il futuro anche immediato, Matteo tra le altre cose ha detto anche molto più che una promessa, che Termoli farà sempre parte di tutte le iniziative che la “Emotion sport, events and more” organizzerà da qui e in futuro anche per quanto riguarda la nuova disciplina del Padel che sta impazzando in tutto il pianeta e che potrà essere disputato non solo in estate ma anche in inverno e pare che la nostra città si stia attrezzando per questa eventualità.