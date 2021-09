GUGLIONESI. Se questo è l’anno delle vittorie italiane in tutte le categorie di sport e non solo, anche Guglionesi può andar fiero dei suoi ragazzi che, con orgoglio, portano alto il nome di questo piccolo paesino.

Guglionesi “sforna” talenti e, questa volta tocca all’equitazione.

Lei si chiama Soana Corvo, 16 anni, che è volata in alto ai campionati nazionali di equitazione, sfiorando il podio. Si è classificata quarta su 350 cavallerizzi e, per Guglionesi, per la famiglia, è davvero un orgoglio.

La competizione si è svolta presso l’Horse Riviera Resort a San Giovanni in Marignano. Sohana ha partecipato Campionato di Gimkana Western 2021 dal 23 al 26 settembre. La Gimkana western è una prova di abilità e velocità a cavallo in cui il binomio deve eseguire nel minor tempo possibile un percorso obbligato dove sono inserite delle difficoltà. Gli ostacoli riproducono situazioni che ogni cavaliere può incontrare durante una passeggiata in campagna.

L’edizione 2021 ha visto gareggiare circa 350 binomi e la delegazione dal Molise ha ottenuto ottimi piazzamenti con gli atleti Soana Corco, 4 classificata nella categoria novice youth in sella ad Uresco e con Giovanni Guidotti che si è classificato sesto.

Gli atleti hanno rappresentato la scuderia dei Cavalieri della Costa Molisana di Termoli, presentati dagli istruttori Jessica Del Ciotto e Giuseppe di Lorenzo.

Per Soana, che ha iniziato a cavalcare dall’età di 11 anni ma la passione ce l’ha innata, questa è stata la prima gara alle nazionali e quest’anno inizierà il sesto anno di equitazione.

Un inizio con il botto che siamo tutti sicuri andrà sempre meglio.