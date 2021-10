LARINO. E' uno di quegli sport che salgono alla ribalta solo durante i Giochi olimpici, ma la tradizione italiana nel tiro a volo ha portato alla conquista di mondiali, europei, coppe del mondo a ripetizione.

Un tiratore molisano, di Larino, Carmine Zeoli, partecipa alla finale nazionale delle regioni della disciplina di Fossa Olimpica, la più nota di quelle del "Piattello".

La finale nazionale delle regioni di Fossa Olimpica si svolge ogni anno in una sede diversa della nostra bella penisola.

Caltanissetta è la regina della edizione 2021. Le 20 regioni italiane si ritroveranno in Sicilia nei giorni 9 e 10 di ottobre.

I migliori atleti delle varie compagini si affronteranno sulla distanza dei 100 bersagli. In questa favolosa kermesse non poteva mancare il piccolo Molise.

Al di là della bella competizione, per i partecipanti è un’occasione imperdibile di incontrare altri atleti provenienti da tutta Italia che condividono la passione per il tiro a volo. Come gli altri anni la convocazione dei partecipanti è effettuata sulla base dei risultati ottenuti nelle prove federali Regionali. Nel caso specifico il delegato regionale Fitav Molise ha voluto premiare i campioni regionali 2021. La squadra è così composta: Pascal Gasbarro Pascal e Carmine Zeoli per la prima categoria; Antonio Paolino per la seconda; Claudio Cicchini di terza; Domenico Piemontese nei Master e infine Danilo Cicchini per il settore giovanile.