TERMOLI. Ora che tutti i campionati di Calcio, Basket, Volley e altro, sono tornati per quanto riguarda lo sport termolese, tornano di conseguenza “ Gli Squilli di Trombetta”: i voti in pagella per le prestazioni delle squadre termolesi. Ribadiamo che i voti sono dati per le prestazioni senza nessuna remore, non simpatia o antipatia e sono personali e comunque opinabili, ma in tutta buona fede.

Cominciamo con un bel 9,5 al Calcio Termoli 1920. Sarebbe stato un 10 con lode se non ci fosse stata la caduta in coppa di ieri, mercoledì 3 novembre: nessun dramma ma siccome ci avevano cominciato a farci fare la bocca buona all’imbattibilità in campionato e coppa questo 3 a 0 patito ci ha frastornati un po’. Niente di preoccupante comunque, siamo sicuri che già Sabato a Sesto Campano la squadra tornerà ad essere il rullo compressore che abbiamo cominciato ad amare.

Volley Femminile serie D interregionale girone B Termoli Pallavolo Voto 9. Le ragazze della Pallavolo femminile di Termoli nelle prime due gare di campionato hanno vinto una volta 3 a 2 al tie – brek e nell’ultimo week end 3-0 conquistando la testa in solitario della classifica con 5 punti. Brave e vincenti oltre che carine: cosa si vuole di più dalla vita?

Torniamo al Calcio Promozione Molise Termoli 2016 Voto 8. I ragazzi di patron Di Biase e del tecnico esperto di giovani Nicola Lallopizzi, partiti con non ambizioni particolari in questo torneo, piano piano si stanno prendendo quelle soddisfazioni che si erano prefissate, ma come si dice? L’appetito vien mangiando. E allora se continuate su questa strada buon appetito.

Volley Serie C Maschile Termoli Pallavolo Voto 7. Due gare una sconfitta e una vittoria. Si poteva cominciare meglio ma la squadra ha dimostrato nonostante le mille difficoltà per riuscire a riproporre la squadra, fa sì che loro meritano solo applausi: per la costanza che hanno messo in campo e per esserci. E loro ci sono nonostante tutto

Basket Serie C Gold Air Basket Italiangas Termoli Voto 6,5. L’inizio, in termini di risultati, se uno si ferma ai numeri è stato da incubo: 3 partite 3 sconfitte. Ma poi, analizzando il tutto, si nota che comunque la squadra non è assente, tutt’altro. La prova nella sconfitta di misura domenica scorsa a Chieti. Solo tanta sfortuna e pure senza cercare alibi. Una coppia di arbitri un po’ naif nei nostri confronti. La strada è ancora lunga e le soddisfazioni si possono ancora prendere.