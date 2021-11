TERMOLI. Nuova governance al circolo Tennis Termoli. Presso la sede dell’associazione, nella giornata di ieri, sabato 6 novembre, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio direttivo, un’elezione atipica perché giunta solo dopo 4 mesi dalla precedente, elezioni rese necessarie e con non poche polemiche.

Luigi Giansante è decaduto appunto 4 mesi dopo la sua elezione a seguito delle dimissioni di quattro consiglieri su cinque del suo consiglio direttivo.

Due gli antagonisti, Alberto Mastrangelo e Antonio Digati.

Nella fattispecie come candidati consiglieri in sostegno ad Antonio Digati erano Gennaro Mucciarella, Antonella Nucida e Gianni Barone, mentre in appoggio ad Alberto Mastrangelo erano Federico De Felice e Maurizio Pangia. Eletti anche due indipendenti, Dino Ruscetti e Domenico D’Arienzo. Di conseguenza le urne hanno detto questo come nuova compagine del consiglio direttivo: presidente Alberto Mastrangelo, mentre all’interno del consiglio sono presenti Mimmo D’Arienzo, Dino Ruscetti, Maurizio Pangia, Antonella Nucida e Gianni Barone. Le prime parole che ci ha detto da presidente Alberto Mastrangelo, intervistato appena dopo aver appreso della sua elezione: “Io sono stato eletto sulla base di un programma molto chiaro, in netta discontinuità rispetto alla gestione Giansante. Il mio obiettivo primario sarà quello di ricompattare il clima sociale del circolo e di mettere in piedi un percorso di grande promozione del Tennis a Termoli attraverso manifestazioni di risonanza nazionale”. Un buon lavoro al neo presidente Mastrangelo e al suo consiglio direttivo, nonché a tutti gli iscritti all’associazione Tennis Termoli.