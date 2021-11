TERMOLI. Nella seconda edizione della mezza Maratona “Michettiana” svoltasi ieri a Francavilla al Mare (PE) emergono ottimi risultati per gli atleti dell‘Athletic Club Termoli.

«Menzioniamo in particolare la nostra recente iscritta Danila D’Onofrio che conferma gli ottimi risultati già emersi nella mezza maratona D’Annunziana di Pescara , piazzandosi seconda assoluta e migliorando di ben 7 minuti il suo precedente primato personale; un plauso va anche a Vincenzo Grassi che ha corso insieme a lei per spingerla in questa ottima performance.

Altra menzione di merito va al nostro nuovo atleta Giuseppe Cannella che con il tempo di 1 ora 22 minuti e 29 secondi giunge terzo di categoria e tredicesimo assoluto, all’esordio sulla distanza con la nostra divisa non potevamo attendere esiti migliori; menzioniamo infine anche Giacomo Piccolo anche lui al traguardo quinto di categoria quarantesimo assoluto.

Erano presenti alla manifestazione nella 10 km non competitiva anche gli atleti Gianni Di Blasio, Roberto Colonna, Roberto Perletta e Donato Ballerino.

Evidenziamo infine il risultato di Raffaele Cirelli che si è ottimamente cimentato nella 16 km di Lucera, continuando a portare in giro i nostri colori nella vicina Puglia.

Non resta che augurare buona corsa a tutti».