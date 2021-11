TERMOLI. Questa settimana la palma dei migliori è per la Squadra della Termoli Pallavolo Maschile serie C interregionale. Voto 8,5: seconda trasferta per la squadra di Mauro Palli seconda vittoria e 6 punti e seconda posizione in classifica e bisogna dire anche che la squadra Gada Volley Pe 3 punta senza mascherarsi a vincere il campionato. I nostri ragazzi li hanno regolati agevolmente e se pensiamo che gli stessi stanno facendo dei sacrifici sovraumani soltanto per allenarsi regolarmente durante la settimana ed arrivare in condizioni ottimali alla gara del campionato, non possiamo che restare sbalorditi da tanta efficacia e anche a Pescara si son dovuti recare senza Celebre, perso per infortunio durante la gara hanno perso il centrale Sisto Chapeau.

Un gradino più sotto c’è il Calcio di Promozione Termoli 2016. Voto 8: la squadra di Lallopizzi e del patron Di Biase centra la terza vittoria di fila in campionato, la prima a Termoli contro il Guardialfiera, la seconda in trasferta a Baranello e la terza in campo neutro, ma per i lavori al Cannarsa domenica contro il forte Trivento. Nessuno della squadra termolese fa voli pindarici, ma qualcuno diceva sempre che tre indizi costituiscono una prova, ora stiamo a vedere se ii giallorossi di Promozione sono intenzionati a smentire questa tesi o ad avvalorarla.

Torniamo al Volley ma in questa circostanza quello di Serie D Interregionale Femminile della Termoli Pallavolo. Voto 6,5: la parola d’ordine di Coach Sassano è divertirsi e loro lo hanno preso in parola, arrivate a Pescara da primatiste contro una delle favorite la Dannunziana che stava dietro. Alla fine il pronostico a favore delle Pescaresi ha prevalso, come da copione, ma le ragazze termolesi non sono state sul loro red carpet. Le Dannunziane per prendersi i tre punti e la testa della classifica hanno dovuto sudare e non poco e questo è davvero incoraggiante per una squadra che vuole solo divertirsi. Ora sappiamo chi sono coloro che non si divertiranno e sono tutte le avversarie delle terribili ragazze termolesi.

Continua il momento no del Basket termolese. L’Air Italiangas Basket Termoli, voto 5,5: perde la quarta partita su quattro giocate. La cosa che preoccupa, anche se siamo solo all’inizio, è il fatto che la squadra ad inizio partita e fin quasi a tre quarti del terzo periodo, regge e riesce anche stare avanti. Poi, di colpo, ad inizio quarto ed ultimo round, il crollo fisico e mentale. E così gli avversari che hanno via libera verso la vittoria. È successo alla prima a Lanciano, si è ripetuto a Chieti ed è successo ancora ieri alla terza trasferta. Su quattro partite c’è da dire anche che tre le abbiamo giocate lontane dal PalaSabetta e questo non deve costituire un alibi. Qui siamo ben oltre dei tre indizi che costituiscono una prova, ma vogliamo ancora dare fiducia al fatto che Del Vecchio e la società riescano a trovare la medicina giusta che ha solo un nome: Vittoria. Una volta ritrovata quella, penso che cambierà anche l’andazzo di questi giorni.

Chiudiamo con il Calcio di Eccellenza, Termoli Calcio 1920. Senza Voto: non possiamo dare un voto ad una squadra che ha giocato mezza partita, anche perché se dovevamo basarci solo al primo tempo, quello giocato, il giudizio non poteva essere lusinghiero. La squadra come a Campodipietra 7 giorni in Coppa Italia, va subito sotto e, nonostante sia solo all’inizio, non riesce a recuperare. In suo soccorso, non certo per lo sfortunato arbitro, arriva l’infortunio delle stesso direttore di gara il quale, seppur massaggiato , non riesce a recuperare dal guaio muscolare e decide di salire sul campo e spiegare le ragioni della sospensione della partita che, ora, non si sa da dove riprenderà se dall’inizio o dal momento della sospensione e soprattutto quando riprenderà.