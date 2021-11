Il professor Diego Polani con la ‘Termoli Nuoto’ per il primo incontro sul mental coaching

TERMOLI. Domenica 14 Novembre presso la piscina de “La fabbrica del nuoto” si è concluso il primo di otto appuntamenti dedicati al “Menthal coaching in età evolutiva” organizzato dalla Termoli Nuoto per i propri atleti.

Un percorso questo fortemente voluto dai dirigenti e dai tecnici, per ribadire con fermezza che l’avventura sportiva e particolarmente quella agonistica, sono un fondamentale strumento formativo per la crescita dei ragazzi prima e degli atleti poi.

Il Presidente Antonio Sarracco si è così espresso: “poter dar corpo a questa esperienza pochi mesi dopo le olimpiadi di Tokyo in cui sono emerse fragilità e problematiche anche drammatiche relative ad atleti dall’immagine invincibile, ma anche esempi assolutamente significativi per la svolta sportiva di altri, tanto per non fare nomi il nostro Jacobs, hanno attirato una forte attenzione mediatica sul “mental coaching”, cioè sul supporto psicologico dato agli atleti per crescere e per superare i piccoli e grandi problemi del loro vissuto umano e sportivo, aiutandoli a diventare consapevoli di loro stessi e delle loro potenzialità. Questo aspetto è tanto più importante in quanto gli atleti sono sempre più giovani e sempre più immaturi dal punto di vista evolutivo. Voglio esprimere non solo il mio entusiasmo ma anche quello del Consiglio Direttivo e di tutti i collaboratori per aver attuato questo percorso già da 2 anni e di aver portato in Molise una spinta innovativa verso questo nuovo approccio alla pratica sportiva“.

La due giorni si è tenuta sotto la direzione del Prof. Diego Polani, psicologo dello sport e psicoterapeuta, noto in ambito sportivo in generale e particolarmente nel nuoto, da sempre impegnato con la Federazione Italiana Nuoto affiancando atleti di caratura internazionale, coadiuvato dalla collaboratrice insegnante nazionale di Qi Gong (disciplina orientale che prevede l’esecuzione di esercizi fisici associati al controllo del respiro e della mente) e Luca Barsotti in qualità di “esperto in psicologia sportiva” nonché allenatore e responsabile tecnico della Termoli Nuoto.

Dice Polani: “sono contento di aver accettato l’invito della Termoli Nuoto per portare anche qui la mia esperienza; ho trovato persone competenti e molto interessate ai propri ragazzi, un gruppo pronto a cogliere ogni nota di arricchimento. I ragazzi si sono dimostrati da subito attenti e sereni, indice di un ambiente rilassato ed inclusivo, mi sono anche divertito con loro e credo si possa attuare uno splendido percorso in questi incontri programmati” ed ancora ribadisce come: “la scelta della Società è stata sicuramente coraggiosa per il momento storico che stiamo vivendo, mi ha colpito molto sia la dedizione che la determinazione che hanno nel rendere questo ambiente unico e ricco di valori etici con al centro la persona”.

Il responsabile tecnico della Tn Luca Barsotti: “Questo percorso sarà utilissimo ai ragazzi ed avrà effetti importanti anche sulla formazione del nostro staff tecnico; allenare la mente ed orientarla ad un percorso positivo non potrà che fare bene al raggiungimento, con maggiore consapevolezza, delle migliori performance atletiche”.

Il Direttore Sportivo della società Roberto Gagliardi e Sandro Ianieri, responsabili delle attività agonistiche, hanno poi ribadito: “il Consiglio ha scelto questo percorso sia per la continuità storica delle idee della TN che per il progetto sportivo innovatore e propulsivo; proprio la maggiore propulsione che ci si aspetta di vedere nei ragazzi/atleti nella vita di tutti i giorni e nell’attività agonistica”.

In ultimo il Prof. Polani ci ha anticipato che ha scelto proprio Termoli come sede per il centro-sud Italia del prossimo “Corso professionalizzante in psicologia dello sport e delle attività motorie” corso dedicato ai tecnici sportivi ed ai laureati in psicologia e scienze motorie; seguiranno aggiornamenti in merito.