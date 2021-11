TERMOLI. Questa settimana abbiamo aspettato un giorno in più perché c’era il recupero del Termoli Calcio 1920 a Sesto Campano per dare i nostri voti e giudizi sulle prestazioni delle squadre sportive termolesi nell’ultimo week – end.

Si inizia con il Calcio di Promozione Termoli 2016 voto 9: conquista la quarta vittoria consecutiva, piazzandosi quarta in classifica e il Poker è servito: ha ritrovato un bomber di razza con Andrea Impicciatore, ma nel frattempo ne aveva già un altro, il figlio d’arte Luca Di Biase che non lo aveva fatto rimpiangere. Non punta a vincere il campionato, almeno così ci hanno sempre detto il patron Emanuele Di Biase e gli altri dirigenti. Ora, pur continuando noi a fare gli gnorri, facciamo finta di assecondarli, ma siamo certi che nel chiuso degli spogliatoi, alla luce di quanto stanno facendo, Lallopizzi e i suoi ragazzi con il presidente e il resto della società, si saranno guardati un attimo vis a vis e si saranno posti anche la fatidica domanda: “Che dobbiamo fare?”. O, se preferite, se la son dette alla termolese maniera: “Chima fe’?” Di solito quando viene l’appetito? Mangiando naturalmente. Buon appetito Termoli 2016 .

Calcio di Eccellenza Termoli Calcio 1920 voto 7: tra domenica scorsa contro il Castel Di Sangro e ieri, mercoledì, a recuperare un tempo della partita sospesa il 6 Novembre scorso per infortunio dell’arbitro, partendo dal secondo tempo sotto di un gol e pure in 10 uomini. Da queste due gare aspettavamo delle risposte ad un momento di appannamento della squadra prevedibile avendo tirato la carretta dal 17 agosto senza soste. Ebbene, queste risposte attese sono arrivate in massima parte e la squadra, seppur a fatica contro un Castel Di Sangro stranamente non agonistico come giusto che sia, ma proprio animati da una cattiveria immotivata e non certo sportiva, ha fatto sudare più del previsto i giallorossi, ma poi alla fine i valori sono venuti fuori e il Termoli ha vinto. Ieri, a Sesto, secondo tempo palla al centro pronti via ed è subito 1 a 1. Si sperava qualcosa di più ma alla fine abbiamo comunque guadagnato; magari poco, ma abbiamo guadagnato sugli inseguitori e questo è quello che conta. Il Termoli c’è ancora e si vede. Ora attendiamo anche un miracolo in coppa Italia.

Volley serie D Interregionale Femminile Termoli Pallavolo Voto 6,5: le ragazze di Sassano hanno dato vita, assieme alle rivali abruzzesi del Francavilla, a 5 set davvero intensi. Alla fine, in formazione comunque rimaneggiata, hanno dovuto cedere al Tie – Brek, ma certamente combattendo spesso punto a punto. Hanno conquistato un punticino che permette loro di rimanere in scia nelle parti alte della classifica, tenendo anche conto dell’età media delle ragazze molto bassa. Tutto quello che fanno la Cimino & co. è oro colato e ben venga. La serie C maschile, invece, ha riposato.

Basket Serie C Gold Air Basket Italiangas Termoli Voto 6: il derby con il Vasto, seppur perso, ha mostrato una squadra comunque in ripresa anche se ancora in emergenza. Si sono cominciati a vedere interessanti segnali di risvegli: il primo lo ha dato un “Gigante” con la faccia da Bambino, Giorgio Zacchigna che già doveva essere a Termoli, poi il Covid ha impedito il suo arrivo, ma oggi il cestista nato a Giulianova il 17 dicembre del 1998 è il primo ritocco di mercato dell’Air Basket Termoli. Giorgio, dall’alto dei suoi 202 cm, uniti alla forte fisicità, può ricoprire sia il ruolo di centro sia il ruolo di ala e poi non da sottovalutare la sua buona mano sulle bombe da 3 punti: ha segnato 23 punti all’esordio non male. Ma i rinforzi non si fermano qui: è arrivato e, probabilmente il suo esordio si terrà domenica prossima all’Aquila, Federico Vidal Ramos. Argentino di nascita, comunitario grazie alla cittadinanza spagnola, ha militato per anni nella cantera del Boca Juniors prima di continuare da seniores con un anno in A2 e i restanti nella terza lega. È stato il pivot delle nazionali giovanili argentine, in particolare di quella Under 17 dove costituiva con il play Facundo Campazo l’asse della squadra. L’Air Basket è riuscito a portarlo in Italia con un blitz di mercato, sfruttando la sua volontà di provare un’esperienza europea e considerato il paventato blocco dei campionati in Argentina causa Covid.