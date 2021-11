TERMOLI. Torna il calcio di Eccellenza a salire il gradino più alto del podio questa settimana.

TERMOLI CALCIO 1920 VOTO: 8,5. Avrebbe meritato anche mezzo voto in più se ieri Mercoledi non ci fosse stata l’eliminazione , ma questo più che altro vale per il risultato dell’Andata che ha compromesso e complicato il passaggio del turno, ieri a Montenero il copione era già scritto . Ma torniamo al campionato, che già Domenica prossima con il ritorno al Cannarsa vivrà forse un momento decisivo per vedere se davvero sarà l’anno giusto per risalire di categorie. Le premesse viste Domenica scorsa a Bojano sono molto incoraggianti, il campo dei Matesini era insidioso parecchio, De Filippo & C lo hanno superato in scioltezza e autorità proprio tipico da prima della classe, ora la prova della tesi di maturità fra tre giorni al Cannarsa contro L’Olympia Agnonese .

CALCIO A 5 SERIE C MOLISE GIRONE B ASD IUVENES TERMOLI VOTO 8,5. Una nuova e interessante realtà di calcio a 5 allenata da Andrea Putzu che dopo 6 partite è a 15 punti in testa alla classifica ma con una partita in più ma il Futsal CB con una partita in meno ha gli stesi punti e quindi per via dei numeri e differenza reti sarebbe al terzo posto perché prima di loro anche a 15 con numeri migliori c’è la Futsal San Severo. Ma tutto questo è relativo, ha altri numeri interessanti la squadra anche essa giallorossa, 25 gol fatti 14 subiti, ha una età media di 26 anni, il loro bomber è Stefano Iamascia con 8 gol, l’ultima gara giocata dello Iuvenes Termoli a Campomarino contro il Kemarin dove ha vinto 4 a 2

VOLLEY MASCHILE DI SERIE C TERMOLI PALLAVOLO VOTO: 8. La squadra di Mauro Palli, passeggia anche contro la Impavida Ortona al PalaSabetta con un secco 3 a 0 e si mantiene nei quartieri alti della graduatoria, nonostante le tante difficoltà per portate avanti l’attività e quelle di organico, la sfortuna di far fronte a vari infortuni, non intaccano minimamente i ragazzi che quando si trovano sotto rete sul parquet di gioco, innalzano il classico muro insuperabile che è di prassi nella loro disciplina sportiva , un muro che riesce a respingere tutte le contrarietà e le avversità .Per loro solo applausi convinti a prescindere dai risultati che comunque stanno anche arrivando.

Le note positive nell’ultimo week end sono solo queste tre per quanto riguarda le compagini termolesi che svolgono in questo periodo attività agonistiche in attesa di altre che inizieranno a breve andiamo per ordine decrescente.

Ancora CALCIO A 5 SERIE C MOLISE. ARCADIA CALCIO A 5 TERMOLI VOTO: 6,5. La storica squadra di Antonio Giuditta veleggia a metà classifica tra alti e bassi ma sempre con molta passione e dignità ha una squadra dall’età media di 26, 7anni, la squadra è allenata da Michael Fortunato , ha uno score di 19 gol subiti contro i 18 fatti il capocannoniere è Fedele con 6 gol all’attivo. L’ultima partita è stata una sconfitta a Monacilioni per 4 a 3, la squadra comunque non molla affatto come è nelle sue caratteristiche

VOLLEY SERIE D FEMMINILE TERMOLI PALLAVOLO VOTO: 6 Altra sconfitta per le ragazze di Sassano che hanno rimediato un 3 a 0 che le ha viste a Lanciano in partita solo un set su tre ma non si possono dare colpe alle giovanissime ragazze termolesi che a Lanciano non hanno potuto schierare la capitana Cimini, quindi ogni cosa ogni risultato che riusciranno a portare a casa in questo campionato sarà tutto di guadagnato ogni volta che accadrà.

CALCIO PROMOZIONE MOLISE TERMOLI 2016 VOTO 5,5. Sarà stata la troppa euforia scaturite dalle quattro vittorie di fila avvenute nell’ultimo periodo? L’aver preso sottogamba lo Spinete? O che altro? Fatto sta che da una partita che poteva servire un bel pokerissimo di vittorie al contrario ha servito una scoppola di tre ceffoni che speriamo solo possano servire a far tornare con i piedi per terra la squadra di Lallopizzi che certamente non è affatto quella di Guardialfiera visto contro lo Spinete.

BASKET SERIE C GOLD AIR ITALIANGAS BASKET TERMOLI VOTO: 5. Non ce la sentiamo di essere giustizialisti ma qualche domanda dopo 6 sconfitte su 6 partite giocate è lecito porsele, la squadra che la società sognava non era certamente questa in estate quando fu presentata al Lido le Dune di Termoli, alcuni giocatori sono stati epurati perché non si erano ambientati, altri nuovi sono arrivati, molti infortuni hanno fatto si di essere giunti in questa situazione che francamente non può piacere a nessuno, men che meno alla dirigenza termolese, ora è arrivato il momento di fare solo risultati e non parole perché seppure nulla è ancora perduto perseverare in questa situazione non è molto salutare soprattutto dal punto di vista psicologico .Ora tocca solo a loro sul parquet farci vedere che il periodaccio è passato o no.