GUGLIONESI. Alla mezza maratona di Milano anche un guglionesano doc, Quintino Giordano. Quintino lo abbiamo imparato a conoscere in questi anni per la sua grande determinazione. Ieri a Milano è tornato a correre raggiungendo un buon risultato, 93 su 937. “Bellissima mezza maratona di Milano. Ho proiettato gli allenamenti su lunghe distanze, anche se con poca qualità non posso che ritenermi soddisfatto. Finalmente dopo mesi di stop forzato si torna a gareggiare, anche se distante da come vorrei. La cosa più importante è aver impostato un passo che ha permesso di divertirmi. Tempo ufficiale 1h25m31s”. Grande Quintino, aspettiamo sempre New York.