GUGLIONESI. Quintino Giordano non ne sbaglia una! A distanza di una settimana dalla mezza maratona di Milano, è tornato a correre la Sorrento-Positano. Una delle zone più belle e mozzafiato della costiera Amalfitana.

“La partenza della gara della 27 km panoramica era alle ore 9. La gara si è snodata per tutta la costiera con un dislivello complessivo di 700 m. Devo dire che è stata molto dura i primi 13 km perché era tutta in salita. Ci sono stati altri sali e scendi intorno al km 22 ma tutto è andato per il verso giusto. Anche con la pioggia incessante che mi ha tenuto compagnia per circa 20 km”.

1300 partecipanti di tutte le nazionalità e, il nostro Quintino si è piazzato con un tempo di 1h53m01s, con una media di 4:11 min/km, 31°.

La Sorrento Positano Ultramarathon ha ricevuto la Bronze Label dalla Iau, l’Associazione Internazionale della Ultramaratone. La certificazione attesta la qualità del percorso, dell’organizzazione tecnica, della promozione mediatica dell’evento e del territorio.

La passione lo contraddistingue da sempre e, quella voglia di andare oltre i propri limiti fa di lui un’Atleta con la “A” maiuscola.

E non importa se in passato abbia avuto qualche problema, Quintino è riuscito a fare di questo dei punti di forza da cui ripartire ancora più forte di prima,

Con la caparbietà di un campione che non ne sbaglia una, con la forza di un leone che arriva alla sua meta.

Una gazzella tra tanti. Una gazzella che tra 1.300 persone arriva 31°. Per qualcuno sarà poco ma per chi lo conosce è un traguardo importantissimo. Come se fosse arrivato primo.

Perché è un’atleta che non si dà mai per vinto, ci mette anima, corpo e cuore in tutto quello che fa. E porta alto oltre al suo nome anche quello di Guglionesi.

“Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso”. E questa citazione di Mandela racchiude il valore, la forza, la passione di Quintino.