TERMOLI. Domenica 12 dicembre 2021: a Termoli, sotto una pioggia battente e un clima rigido, si è disputata la quarta edizione del Cross del Parco.

Gara di corsa campestre magistralmente organizzata dalla società di Atletica Leggera Runners Termoli in collaborazione con la Fidal Molise. 151 gli iscritti nelle varie categorie, dagli esordienti ai senior. Il percorso ricavato all'interno del parco Comunale G. La Penna su un circuito di 1.740 metri, ha regalato grandi emozioni ai partecipanti e agli organizzatori.

La gara clou della manifestazione sui 10 km è stata vinta dall'alfiere della Runners Termoli, Piero Biagio Mignogna. In rosa sulla distanza di 7 km ancora la Runners Termoli sul gradino più alto del podio con Candida Pascale. Nel cross corto titolo regionale di categoria per il presidente Angela Costantiello e piazzamento di rilievo per Francesco Chimienti. Ottima la prestazione all'esordio di Luca Carafa tra i ragazzi, giunto secondo sl traguardo. Bene tra i cadetti Ambrosino Aurora, Galasso Francesca e Garzia Alberto.

Tra gli esordienti si è messa in evidenza Anna Nacardo terza al traguardo seguita da Galasso Chiara. Per quanto riguarda i maschi, in evidenza Garzia Emanuele, Micolucci Domenico e Micolucci Lorenzo.