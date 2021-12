TERMOLI. Il martedì porta con sé il nuovissimo appuntamento con la rubrica ‘Squilli di Trombetta’ che analizza le prestazioni sportive delle squadre termolesi.

Basket in Carrozzina Fly Sport Molise Voto 10 con lode: sabato scorso al PalaSabetta si è tenuto un quadrangolare di Basket in Carrozzina organizzato nell’ambito della seconda edizione del Gran Gala dello Sport e per l’occasione si è voluto intitolare a Franco Di Furia, un pioniere del movimento sportivo in questione. Franco, qualche tempo fa, ha perso la vita in un incidente sul lavoro, ma gli amici della Fly Sport non l’hanno mai dimenticato. Franco è sempre presente con loro e questa dedica del Memorial, appunto alla sua memoria, è stato aldilà del fatto sportivo in sé, il ricordo migliore che gli potevano dedicare. Chapeau e un abbraccio a Franco lassù e ai suoi familiari e un grosso applauso a chi ha permesso tutto questo: uno su tutti il delegato regionale della disciplina, il mai dimenticato grande coach di basket Umberto Anzini.

Calcio di Eccellenza Termoli calcio 1920 Voto 10: la goleada contro l’Altilia Samnium era più che prevedibile. Se una squadra dopo 14 partite incassa 94 reti e ne segna solo 4 una differenza reti – 90 ci sarà pure un motivo: per prevedere uno tsunami di gol nella propria rete contro la squadra che veleggia prima in classifica da 14 giornate e ha in squadra molti giocatori di categoria superiore e un bomber che è un vero lusso per questa categoria (Francesco De Filippo) che tra campionato, coppa Italia e amichevoli è arrivato se non li ha già superati a 30 gol. 14 gol fatti in una partita non sarà un record in assoluto, ma davvero inusuale, comunque senza irrisione alcuna all’avversario, diciamo che il Termoli domenica si è allenato in vista dei prossimi impegni e ha reagito in modo rabbioso anche al fatto che in settimana, per fatti non riconducibili all’attuale gestione societaria, è stato penalizzato di un punto in classifica. Come dire, visto i tempi lunghi della giustizia ordinaria poteva mai essere che quella sportiva agisse più velocemente?

Podismo Voto 10: agli Organizzatori della quarta edizione della manifestazione “Cross del Parco“ disputata nella scorsa Domenica al Parco Comunale “G. La Penna”, gara campestre magistralmente organizzata dalla società di Atletica Leggera Runners Termoli, ma il voto va, in particolar modo, ai due atleti vincitori affiliati a questa società: Candida Pascale e Piero Biagio Mignogna che, oltre a correre e con non poca fatica, hanno dovuto lottare contro una giornata dal clima davvero avverso con pioggia, vento e freddo pungente. Bravissimi tutti, ma loro lo sono stati di più perché hanno pure vinto.

Volley Serie C Maschile Termoli Pallavolo Voto 9: domenica hanno vinto ancora e avevano di fronte dei Leoni di Avezzano. Tutt’altro che feroci e famelici, purtroppo i simpatici atleti della squadra alto abruzzese, sono ultimi in classifica con zero punti all’attivo e, sulla carta, non avevano nessuna speranza contro Costantino Palli &C.; ma, aldilà del risultato che era comunque di quelli scontati, quello che ci piace di questi ragazzi è che, nonostante avessero di fronte una evidente squadra con capacità tecniche inferiori , hanno mostrato un grande rispetto dell’avversario, affrontandolo come se avessero di fronte la capolista. Questo è il sanissimo principio che fa dello sport la massima espressione di rispetto, da mostrare nei confronti di qualsiasi avversario e che non deve mai mancare. I ragazzi di Palli meritano il voto alto non tanto per il risultato scontato in partenza, ma per aver avuto il massimo del rispetto per avversari in palese difficoltà tecnica.

Calcio a 5 Serie C1 Iuvenes Termoli Voto 8,5: approfittano i ragazzi di Putzu della sconfitta del San Severo, battuti a casa loro dal Futsal Città di Campobasso, per balzare con la vittoria sul Portocannone 1993 al secondo posto solitario con 19 punti a due dai campobassani. Una domenica di lusso quindi per i termolesi che ora possono anche fare qualche piccolo volo pindarico ma senza esagerare perché i ragazzi del Futsal CB sono davvero molto forti e visto che sabato prossimo saranno proprio loro a far visita alla squadra del Capoluogo. Non succede che non succede, ma se succede?

Calcio a 5 Serie C1 Arcadia Termoli Voto 8,5: nello scontro diretto per tirarsi fuori da una classifica pericolosa,l’Arcadia Termoli è andata a violare il campo del Kemarin. Seppur di misura 3 a 4 è un risultato eccellente che permette loro di fare un balzo sostanzioso in avanti in classifica. Sono sforzi apprezzabili che continuano a fare di questa società, che vale la pena ricordare essere sulla piazza da 25 anni, una delle più longeve. L’unico neo, non certo per colpa loro, è la completa assenza di un impianto al coperto dove sarebbe possibile giocare meglio e in sicurezza questa bella disciplina: Un problema che in altre realtà molisane non esiste, mentre a Termoli sì.

Calcio a 11 Promozione Molise Termoli 2016 Voto 7,5: dopo la sconfitta interna il Sabato precedente con l’altra capolista e quasi finalista di Coppa, il Campomarino, al Termoli 2016 non dava quasi nessuno delle chance per uscire imbattuto dal campo della Capolista Virtus Gioiese domenica scorsa. E, invece, a dimostrazione che il Calcio come del resto lo sport in genere riesce sempre a sorprenderti , ecco che la squadra di Lallopizzi sfodera contro i fortissimi avversari la prestazione perfetta: passano addirittura in vantaggio, poi vengono raggiunti sul pari nella ripresa, i padroni di casa si buttano a capofitto per cercare la vittoria e ottengono un penalty. Ma la provvidenza dice che la sconfitta per i termolesi sarebbe stata una punizione troppo severa ed allora lo sbagliano e finisce 1 a 1. Un punto preziosissimo per la formazione termolese.

Volley Serie D Femminile Termoli Pallavollo Voto 6,5: le giovanissime atlete di Sassano escono battute 3 a 0 contro l’Antoniana, ma con non poche attenuanti. Prima perché sono dovute andare a giocare senza due delle atlete più esperte, la Cicchitti e la Di Ielsi e regalare due perni di provata esperienza ad una squadra già forte di suo, quindi una sconfitta sì, che tuttavia non creerà traumi. In società sono tutti consapevoli che ogni cosa positiva che si riuscirà a fare, sarà tutto di guadagnato come bagaglio costruttivo per il futuro.

Le note sempre dolenti arrivano dal Basket Serie C Gold Air Italiangas Basket Termoli Voto 5,5: si doveva giocare in trasferta, ma la chiusura dell’impianto a Campli della Farnese Pallacanestro per le norme anti Covid, ha costretto la Lega ad invertire il campo: si giocava, come da calendario, fuori casa, mentre il match si è disputato al PalaSabetta sul tardi, attorno alle 20,30. Questo, almeno sulla carta, poteva essere un vantaggio per i termolesi che continuano, comunque, ad essere bersagliati in fatto di defezioni dalla malasorte. Ci eravamo illusi che la vittoria di sette giorni fa in casa contro la Teate, avesse posto fine alla penuria di vittorie, e invece anche contro la Farnese, sono tornati a galla i difetti di questa stagione, cioè quelli di non riuscire a reggere in mano nostra il risultato e di conseguenza la vittoria. E così, anche stavolta, si è perso addirittura per soli due punti. Che sia il caso per rompere il maleficio di fare una capatina a qualche santuario per un sano e ricostituente pellegrinaggio?