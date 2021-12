Il weekend delle squadre termolesi: tutti gli appuntamenti in programma

TERMOLI. Oggi allo stadio Cannarsa di scena una interessante gara tra il Termoli 2016 e la Turris di Santa Croce di Magliano: la prima a 25 punti e la seconda a 28 appena sopra i termolesi in classifica. La squadra di Lallopizzi, reduce dall’ottimo pareggio in casa della prima della classa Virtus Gioese oggi vorrà tentate di agganciare a 28 punti la formazione di una vecchia conoscenza del calcio termolese Giampietro Precali, allenatore che conosce a menadito il calcio molisano per averlo giocato e allenato da tanto tempo. Speriamo solo che i giallorossi , mettano da parte le alternanze di risultati una volta positivi e l’altra un po’ meno e trovino finalmente la continuità che serve anche per una loro stabilità emotiva e crearsi una sorta di autostima che non guasterebbe affatto.

Per il calcio a 5 di serie C tra oggi e domani andranno in scena due big Match, si comincia oggi a Campobasso tra la capolista Città di Campobasso Futsal a 21 punti e la seconda in classifica che è appunto la Iuvenes Termoli che è a 19 punti, in teoria per i termolesi una vittoria a Campobasso comporterebbe il sorpasso ,ma dobbiamo anche dire che la Futsal Città di Campobasso attualmente è pari ad uno schiacciasassi in casa e un fuoribordo turbo fuori, domenica scorsa ha liquidato a casa loro, con estrema facilità l’ex seconda in classifica il San Severo futsal, quindi nonostante i nostri portacolori siano concreti, anche se nello sport mai dire mai, che oggi la Iuvenes non trascorrerà un pomeriggio rilassante, vedremo. Mentre domani domenica, l’Arcadia Termoli in casa se la vedrà proprio con il San Severo che vorrà a tutti costi riscattare la brutta sconfitta di sette giorni fa, solo che l’Arcadia su questo punto non sarà molto d’accordo, vedremo domani chi avrà avuto ragione

Volley Serie C Maschile sabato 18 dicembre 20.30 Giornata 8, Palasport Corrado Roma via Settimo Torinese, Montesilvano

Ceteas Volley Montesilvano – Asd Termoli Pallavolo. Gara sicuramente di cartello quella di questa sera a Montesilvano le due squadre sono al secondo posto appaiate entrambe a 15 punti, stasera per forza di cose si separeranno, il momento di forma dei ragazzi di Palli induce a pensare positivo, ma questo non vuol dire nulla loro avranno dalla propria parte il fatto di giocare tra le cosiddette mura amiche, i tifosi che ti caricano, essendo questo un gioco che si disputa anche su effetti che ti caricano a dare il meglio se senti l’incitamento del pubblico e tanti altri fattori che possono fare la differenza ed incidere poi sul risultato finale. Se ci dovessimo fermare alle sensazioni, la nostra squadra avrebbe già vinto a mani basse, ma purtroppo non è e non sarà così. Le ragazze della serie D girone B le rivedremo ne 2022 l’8 Gennaio 2022.