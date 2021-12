TERMOLI. Eccoci alla versione natalizia dei nostri squilli di Trombetta nell’ultimo numero dell’anno 2021 dove diamo i voti e giudichiamo l’operato a secondo dei risultati ottenuti dalle squadre e singoli sportivi termolesi nell’ultimo weekend sportivo.

Allora cominciamo con una singola sportiva la tennista termolese Pina Cupone voto 10, la professoressa di scuola si diletta nella disciplina tennistica da diversi anni anche con ottimi risultati e in questo ultimo fine settimana, si è concessa il lusso di vincere un importante torneo itinerante che ha visto lei all’opera in quel di Termoli, Montenero di Bisaccia, San Salvo e Vasto, e Pina in una finalissima combattuta e molto incerta fino alla fine ha avuto la meglio battendo la sua fiera avversaria con questi punteggi Cupone-Nolani 6-1, 5-7, 6-4 complimenti alla nostra campionessa.

Oggi entra la nuova disciplina del momento il Padel Termoli è già ben rappresentato tanto che la squadra della Geodes Termoli Voto 9.5: nella V^ e B^ Arena Padel situata a Montenero Marina sulla Statale 16 si sta svolgendo il campionato di Eccellenza di padel, sette sono i team partecipanti, ogni squadra è formata da 4 giocatori ciascuno: dopo tre giornate alla guida della classifica c’è la Geodes Termoli del capitano Stefano Putignano.

Il Team Geodes è composto anche da Antonio Vecchio e Cristian Di Nardo; prima della sosta natalizia previsto un turno infrasettimanale.

Bene come vediamo in fatto di sport Termoli non si fa mancare nulla complimenti alla squadra di padel la disciplina del momento.

CALCIO ECCELLENZA MOLISE Termoli Calcio 1920 Voto 9: Dopo la mitragliata di gol della Domenica precedente contro i malcapitati campani dell’Altilia Samnium, pensavamo che andando a giocare sul difficile campo di Pietramontecorvino, i giallorossi essendo sazi della goleada dei 14 gol inflitti alla formazione casertana, si fossero approcciati in modo più tranquilli verso i pugliesi, tuttavia la macchina da gol e punti non ha nessuna intenzione di premere il freno al Pietramontecorvino, viene ad anch’essa imposta la legge del gol e di Bomber De Filippo autore anche domenica di una doppietta, oltre ai gol di Lorusso, Di Costanzo e Visconti, auguri a tutti.

Calcio a 5 Femminile l’Arcadia Termoli voto 6.5 : Hanno giocato l’ultima gara di Coppa Italia dove non erano qualificata, svolgendo un proficuo allenamento in vista dell’inizio del campionato previsto ai primi di gennaio, la coach Gabriella Esposito sta plasmando un discreto team che potrà dire senza dubbio la sua nella stagione.

Calcio a 5 Serie C 1 Maschile Iuvenes Termoli voto 6, Andava a giocare in casa della più forte in assoluto la Città di Campobasso Futsal, ne ha prese 7 ma i numeri del risultato contano poco in questo caso, e non certo diminuisce tutto quello che di buono ha fatto la squadra fino ad oggi, tutti sono consapevoli che la squadra collaudata del Campobasso è una spanna sopra a tutti e la vera corsa è arrivare a conquistare il secondo posto.

Calcio a 5 Serie C1 Maschile Arcadia Termoli Voto 6: Anche loro seppur in casa avevano di fronte il forte Sano Severo Futsal, anche se alla fine è stata una partita compromessa per via della riconosciuta forza dell’avversario, i pugliesi c’hanno messo più grinta arrivati a questa sfida con la rabbia agonistica giusta dopo la sconfitta casalinga contro il Campobasso che non hanno affatto digerito sette giorni fa.

Volley Serie C maschile Termoli Pallavolo voto 5,5: Peccato passare le feste di Natale con una sconfitta sul groppone, ma non c’è nulla da replicare. Il Montesilvano era sullo stesso piano dei termolese, ma loro giocavano in casa un vantaggio non certo da meno , ora riposo e festività per ricaricare le batterie e nel 2022 si spera in altra musica

Calcio a 11 campionato di Promozione Molise Termoli 2016 voto 5: La continuità dei risultati non è al momento il suo forte, alterna in modo disarmante, in campo momenti no e momenti si, capace di andare a vincere o pareggiare in casa della prima della classe e poi perdere con squadre molto meno in palla di loro, quindi non è questione di tenuta fisica ma soprattutto di mentalità non sempre concentrata al punto giusto.

Basket Serie C Gold Air Italiangas Basket Termoli voto 4: purtroppo chi vive di speranza dicono da noi muore disperato, noi che stiamo aspettando, sperando in una inversione di tendenza della squadra di Basket, anche domenica alla prima di ritorno è stata suonata sempre la stessa musica, lo spartito anche, ormai non si può più cercare giustificazioni, la squadra pur sfortunata, pur in emergenza, ma almeno in campo un po' di caparbietà, di rabbia agonistica proprio per sopperire a queste mancanze, per uno spirito di rivalsa va messo.

Invece continuiamo a vedere errori dello stesso tipo, di ricezione, sotto canestro in attacco e in difesa che è anche peggio, certi colpi di amnesia appaiono spesso incomprensibili eppure avvengono, per non parlare delle percentuali di errori sui tiri liberi. Ormai da tifosi, esterni ci dobbiamo limitare a quello che vediamo, qualche discreta individualità come Il play Filippo Morcone, ma poi sotto il vestito poco o niente e in queste condizioni non si va lontani.