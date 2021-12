TERMOLI. E’ stato uno dei protagonisti della manifestazione Gente di Mare 2021, parliamo di Fabrizio Carotenuto, “atleta di Body Building che porta alto il nome della sua città con i suoi successi sportivi”, come recita la motivazione del premio ricevuto dalle mani dell’assessore comunale Michele Barile lo scorso 5 dicembre nell’auditorium della chiesa di San Francesco. Abbiamo approfittato per conoscerlo meglio, anche se non è la prima volta che ne scriviamo.

Ha vissuto nell’autunno un’esperienza sportiva di livello internazionale in Romania, dove dal 28 al 30 ottobre si sono svolti i “Campionati del Mondo di Natural Body Building”, una manifestazione sportiva che ha visto la partecipazione di oltre 260 atleti, in gran parte provenienti dai paesi dell’Europa occidentale e orientale, comprese Russia e Turchia. Fabrizio si dichiara soddisfatto, avendo conseguito il 2° posto nella categoria Classic physique ed il 3° nella categoria Body Building fino a cm. 172 , oltre al fatto di avere vissuto una esperienza agonistica davvero indimenticabile, avendo conquistato due podi mondiali nella stessa manifestazione.

Naturalmente si dichiara molto lusingato per il riconoscimento ricevuto dall’amministrazione di Termoli e giunto del tutto inatteso. Ricorda ancora oggi: “quando l’assessore mi chiamò per invitarmi, mi chiese se potesse farmi piacere ricevere questo premio: la mia risposta fu che non solo mi faceva piacere, ma era per me motivo di orgoglio, perché rappresentava il riconoscimento di una vita dedicata allo sport”.

Fabrizio si dichiara molto fiero del percorso agonistico fatto, che ha contribuito a farlo crescere e maturare, e coglie l’occasione per parlare dei progetti che ha per il futuro: “ho deciso di mettere al servizio della comunità termolese la mia esperienza e la mia passione per questo sport, creando un luogo diverso, in cui lo sport è vissuto a 360 gradi, si fa gruppo, ci si diverte, si impara”.

Si dice convinto più che mai che la pratica sportiva è maestra di vita, tempra il carattere di ciascuno e insegna i giusti valori di umiltà, lealtà e rispetto. Per questo, aggiunge, “ci tenevo a presentare questo mio progetto in occasione della premiazione, perché è il coronamento di un sogno”. L’idea è quella di realizzare un luogo familiare, dove ci si sente a casa, la House of Strength appunto, la Casa della Forza, dove non ci si limita solo ad allenarsi, ma si partecipa ad una esperienza comune di conoscenza e apprendimento.

Non nasconde che è un progetto di cui va fiero, da grande sognatore quale è. Mi saluta confidandomi che si aspetta una forte risposta da parte di “quei termolesi che vorranno mettersi in gioco e sentirsi parte viva di questo nuovo progetto”.