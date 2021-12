TERMOLI. Superare le criticità derivanti dalla pandemia organizzando un torneo digitale. Non parliamo di e-sport, la nuova frontiera che assimila l’agonismo al mondo dei videogiochi, ma di una disciplina tradizionale come l’American Kenpo Karate.

Il Kenpo ha origini antichissime, risale a più di 2000 anni fa e la sua evoluzione sembra non avere mai fine: dal Choi lit lau al Ryuto kenpo, dal Kenpo shaolin all'Hara ho kenpo, dal Kenpo jujutsu all'Aitai Kenpo, dal Kenpo iga ryu al Kenpo kure ryu, dal Kenpo kosho ryu all'American kenpo karate.

Reso popolare ad opera di Ed Parker e mostrato al grande pubblico dai film di Jeff Speakman, il Kenpo è la Quinta Essenza delle tecniche di braccia in combinazioni velocissime dirette ai punti vitali, un continuo flusso di colpi perfetti, una potenza di fuoco tale da fermare qualsiasi aggressore.

Il Kenpo è il sistema più flessibile e innovativo delle arti marziali, il Kenpo è continuità ed economia dei movimenti. Si utilizzano combinazioni specificamente studiate e coordinate con armonia, i movimenti cadono sull'obiettivo con chiara ed evidente logica. È fluido e veloce. I suoi colpi di braccia e i calci si combinano sia in linea retta che circolare: sincronizzati, concatenati e diretti in diversi punti ed angoli dell'avversario, tanto che è impossibile parare o avvertire gli attacchi offensivi del Kenpo.

Questo in termini fisici, ma il Kenpo è circondato anche da una profonda filosofia e religiosità.

Il Kenpo Karate è il metodo moderno che descrive uno dei sistemi più innovativi di Difesa Personale basato sui principi e sulla filosofia del Kenpo Antico. Il Kenpo pone la sua attenzione principalmente ed esclusivamente sull'uso delle mani come armi, dedica le sue enormi ed infinite possibilità alle combinazioni di movimenti che viaggiano in linea retta e circolare, utilizzando secondo la necessità energia intermittente o continua. È flessibile nel pensiero e nell'azione.

Flusso continuo di emozioni, un continuo flusso di movimenti, una cascata di sensazioni, il Kenpo è la più alta forma di difesa personale esistente nel panorama delle arti marziali: prevede sempre una soluzione per qualsiasi movimento o attacco diretto e si adatta a qualsiasi avversario in qualunque momento (fonte Kenpo.it).

Ebbene, in questa nobile disciplina delle arti marziali, il termolese Carlo Antonelli, dall’8 maggio 2020 è Ceo della Ikka Europe, federazione europea per l’American Kenpo Karate.

Carlo Antonelli ha voluto fortemente che il campionato europeo non fosse cancellato a causa della pandemia, e insieme alla commissione organizzativa sono riusciti a organizzare il torneo in modalità digitale riscuotendo successo di iscritti.

Affrontando tutte le difficoltà abbiamo dato un segno di speranza trasmettendo ai ragazzi che tutto è possibile, e che a ogni problema c’è sempre una soluzione.

Da pochi giorni sono giunte le medaglie in Italia già consegnate.

La scuola di Kenpo Karate di Termoli guidata da Luca De Gregorio e Tito Riccardo Tutolo ha avuto il seguente risultato nella categoria forme:

Medaglia d’oro: Nilo Massei;

Medaglia d’Argento: Romina Antonelli, Aurora Benaduce, Samuele Sangregorio, Chiara Virgili;

Medaglia di Bronzo: Giuseppe Antonelli, Lorenzo Orlando, Gabriele di Natale, Luca De Gregorio.

La scuola di Campobasso guidata da Lorenzo Nigro, porta sul podio:

Medaglia di bronzo: Alessandro Faraone, Vittorio Gagliardi, Giacomo Gramigna.

Della scuola di Roma:

Medaglia d’Argento: Marco Caso.

«Felicissimi dei risultati ottenuti, ci stiamo impegnando per i prossimi obiettivi, Europei a Malta nel giugno 2022 e nel 2023 a Roma, campionati del mondo in Portogallo in ottobre 2022», il commento di Carlo Antonelli.