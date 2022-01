Athletic Club Termoli trionfa nella prima gara del campionato regionale di corsa campestre

TERMOLI. I ragazzi dell'Athletic Club Termoli trionfano nella prima gara del campionato regionale di corsa campestre.

Si è svolta oggi a Vinchiaturo la prima prova dei campionati regionali di società di corsa campestre 2022 alla quale erano presenti diversi atleti del nostro settore giovanile che hanno dimostrato ancora una volta che l'impegno negli allenamenti e il sacrificio possono sfociare in risultati gratificanti al di là si ogni più rosea aspettativa.

«Nella categoria ragazzi trionfa Martino Perini primo, seguito da Emanuele Caruso quinto e Matteo Candeloro nono. Nella categoria ragazze Melissa Marini giunge seconda al traguardo, seguita da Monica Rucci quarta e Maria Tommasone ottava. Nella categoria cadette trionfa Irene Candeloro prima seguita da Vanessa Senese seconda, Susanna Tommasone ottava e Chiara Greco nona. Infine nella categoria cadetti l'ottimo Leo Grassi giunge secondo al traguardo seguito da Lorenzo Maccarelli quinto.

Al momento la società termolese è al comando in tutte le classifiche di società per queste categorie ed attende i prossimi impegni previsti in calendario per difendere il primato e garantire ai ragazzi la possibilità di prendere parte ai campionati nazionali in programma a Trieste dove atleti provenienti da ogni angolo della penisola si contenderanno il titolo italiano. Gli istruttori Monaco, Di Bucci, Di Blasio, Manes e Lorusso esprimono un caloroso ringraziamento anche al mitico prof. Giulio Simpatico ed ai genitori dei ragazzi per il sostegno e la disponibilità dimostrata e sperano di continuare ad ottenere risultati così importanti anche nel proseguo della stagione agonistica».