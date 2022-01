Corsa campestre, Leo Grassi si aggiudica la gara Cadetti da 2,5 km

Larino, San Martino in Pensilis Classe 2007, originario di San Martino in Pensilis, Leo si è imposto nella 2,5 km della corsa campestre nella sezione ‘Cadetti’ che si è disputata sul campo di gara di Larino.

LARINO. Tale padre, tale figlio: è questa la massima, che più di altre, descrive al meglio il giovane Leo Grassi, classe 2007, che nella giornata di domenica 30 gennaio ha sbaragliato gli altri concorrenti nella gara campestre di cross corto, piazzandosi primo.

Leo, come suo padre Enzo che nel 2019 ha partecipato alla famosa quanto difficile maratona di New York, è appassionato di corsa e nell’ultimo periodo, malgrado la pandemia, è riuscito a piazzarsi sempre in vetta alle gare a cui ha preso parte. L’ultima prestazione sportiva, solo in termini meramente temporali, è la corsa campestre di Larino, organizzata dall’Asd Larino Run, che si è svolta nella giornata di ieri.

Leo ha partecipato nella sezione ‘Cadetti’ affrontando un campo di gara spettacolare: 2,5 km di corsa, tra ulivi secolari e condizioni climatiche decisamente gradevoli considerando che siamo a fine gennaio e su un terreno a volte impervio che, invece di scoraggiare il giovane atleta, lo ha caricato a tal punto da fargli dominare l’intera gara.

Una prestazione di rilievo, perché il giovane Leo non ha mai ceduto, nemmeno nella fase calda della gara, piazzando un micidiale ritmo che gli ha consentito, fin dai primi metri, di fargli allungare le distanze e permettendogli di farlo trionfare in maniera autoritaria grazie ad un’accelerazione incontenibile. Leo Grassi è giunto al traguardo in solitaria, tra le urla di incitamento degli amici, la gioia di papà Enzo e del suo coach e mentore, il tecnico Asa il professor Giulio Simpatico.

Un podio importante, nella sezione ‘Cadetti’, che ha visto il giovane Leo, originario di San Martino in Pensilis, aggiudicarsi una gara tutt’altro che semplice, preparata fin nei più minimi dettagli assieme al professor Simpatico.

Per Leo l’ennesima vittoria nella corsa è solo l’inizio che annuncia un futuro roseo, come preannunciato anche dal numero 10 indossato nell'ultima gara, costellato di medaglie e riconoscimenti importanti, non solo per il giovanissimo atleta, ma per la squadra molisana che avrà l’onore di averlo in squadra.

Chi è Leo:

Come anticipato è un giovane atleta di San Martino in Pensilis, nato il 27 febbraio 2007. Una vita giovane, ma costellata di tanti successi derivanti da altrettanti sacrifici. Ogni mattina si sveglia presto e parte per Termoli dove frequenta il primo anno del Liceo Scientifico. Dopo essere uscito da scuola va a pranzo e, nel pomeriggio, si reca presso lo stadio per sottoporsi agli allenamenti con amore e passione. Rientra a casa in serata e, ad attenderlo, c’è lo studio ed i compiti da svolgere per il giorno seguente.

E così giorno dopo giorno, dal lunedì al sabato: una settimana scandita da ritmi serratissimi, sacrificio, lealtà e disciplina che stanno forgiando il giovane atleta molisano che, grazie alla costanza ed all’impegno, colleziona un successo dopo l’altro.

Galleria fotografica