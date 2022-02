Padel, Termoli vende cara la pelle ma perde contro il Vasto

MONTENERO DI BISACCIA. Terminato il campionato di eccellenza Padel presso marina di Montenero sul campo della V e B Arena si sono affrontate in una splendida avvincente finale Torrette. Cafè Vasto contro Geodes Termoli. Purtroppo alla formazione termolese non è andata bene: ha perso 2 a 1, ma nei due set dove sono usciti sconfitti lo hanno fatto non prima di aver venduto cara la pelle infatti i Vastesi hanno avuto la meglio dopo due tie-brek questi i risultati

7/ 6 ,3 /6 ,7 6.

Applausi convinti per la prestazione della Gedeos Termoli.

Torrette caffè

Marco finori

Elvio d' aiello

Geodes

Putignano Stefano

Vecchio Antonio

Cristian Di Nardo

Galleria fotografica