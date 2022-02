Si accende il sabato sportivo a Termoli: il calendario degli eventi

TERMOLI. Inizia il sabato sportivo alla termolese: un carnet di eventi imperdibili che vedrà impegnate le squadre di Termoli in sfide impegnative e ricche di emozioni.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A : RIPALIMOSANI 1963

RIPALIMOSANI 1963 - TERMOLI 2016

Questo pomeriggio la squadra termolese di Lallopizzi andrà a far visita al Ripalimosani 1963 , una gara che vede due squadre distanziate di un solo punto in classifica 30 gli ospitanti e 29 gli ospiti termolesi , da questa partita in caso di successo giallorosso , scatterebbe un sorpasso molto interessante che avvicinerebbe gli adriatici in posizioni molto interessanti , vicine a quelle che sono in zona play off . Al contrario una sconfitta o un pari potrebbero essere risucchiati di nuovo dagli agguerriti inseguitori . Ripalimosani da sempre è un campo ostico per tutti ,la sua militanza nei campionati anche l’Eccellenza in passato è sempre stato un campo dove nessuno poteva portare via facilmente punti , quindi per i ragazzi di Lallopizzi oggi ci vorrà tanta attenzione e occhi ben spalancati , ogni piccola distrazione potrebbe essere fatale .

VOLLEY SERIE D FEMMINILE : PALASABETTA ORE 17,30

ASD TERMOLI PALLAVOLOLA VS SPORT CEDAS LANCIANO

Dopo la grande impresa di battere la ex prima della classe Gada Pescara, oggi pomeriggio le terribili ragazze di Dino Sassano , ci riproveranno con la nuova prima della classe la VS Sport Cedas Lanciano . Come non lo avevamo preteso sabato scorso conto le pescaresi , a maggior ragione non pretendiamo nulla nemmeno oggi, le Lancianesi proprio per quanto successo Sabato scorso , probabilmente non commetteranno l’ingenuità di pensare ad una gara sulla carta facile, probabilmente quello che hanno commesso 7 giorni fa le abruzzese di Pescara. Questo comunque non vuol dire nulla e la vittoria delle lancianesi seppur probabile di sicuro non certa, e la Cimini & C anche questo pomeriggio non lasceranno nulla d’intentato per quanto riguarda le loro possibilità che siano poche o tante di vittoria , tutto quello che riusciranno a conquistare sarà di guadagnato .

VOLLEY SERIE C MASCHILE

SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA vs ASD TERMOLI PALLAVOLO

Riprende finalmente oggi anche il campionato di serie C maschile , un torneo che è stato gestito più dalla pandemia che dagli organi competenti , con oggi pare si sia regolato ,la squadra di Mauro Palli si è comunque destreggiata alla grande tanto da conquistare in pratica la seconda posizione appaiata a 18 punti insieme alla Gada Pescara volley ,davanti a loro un’altra coppia a 21 quindi a tirata di aggancio . La squadra a cui oggi fanno visita è subito dopo di loro ma a 9 punti di distanza di sicurezza , insomma tra le prime quattro e le altre c’è un solco . Una vittoria dei termolesi questo solco lo ampierebbe ancor di più. Le premsse ci sono l’unico problema sono gli effetti procurati da questa lunga sosta non voluta , se ha intaccato la condizione che prima di fermarsi era più che ottimale.

