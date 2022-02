Il sabato sportivo termolese? Si conferma un trend favorevole

TERMOLI. Un sabato sportivo termolese tutto sommato positivo.

E' stato un sabato sportivo dove erano impegnate le squadre di volley maschile e femminile e il calcio di promozione iniziamo dal calcio:

RIPALIMOSANI 1963-TERMOLI 2016 0–0

Un pareggio senza reti che da come uno lo vede può essere considerato utile o non, certo è che per quanto riguarda le ambizioni di risalita in classifica, lascia le cose inalterate, tutto sommato un risultato più inutile che utile, le due squadre ci hanno provato senza avere mai ragione l’una dell’altra.

I ragazzi di Lallopizzi, giocando loro in trasferta sicuramente lo avranno accolto in modo più sereno, ma per avere ambizioni maggiori se davvero queste ci sono, sicuramente ci vuole di più nelle ultime uscite a parte la vittoria piuttosto scontata in casa contro l’Atletico Torremaggiore che veleggia nei bassifondi della classifica, ci sono state uscite piuttosto discontinue, pareggio in casa con il Trivento, sconfitta a Petacciato e oggi nulla di fatto a Ripalimosani, serve un nuovo slancio per chiudere alla meglio la stagione.

VOLLEY SERIE C MASCHILE: SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA - ASD TERMOLI PALLAVOLO 0–3 (parziali: 18/25, 20-25,19-25)

Vince e convincono anche dopo una sosta lunghissima i ragazzi di Mauro Palli a Ortona con un secco 0 -3 a Ortona, comunque dopo una gara molto combattuta se andiamo a vedere anche i parziali. Ora tra le prime quattro e il resto del campionato, c’è un solco profondissimo, la prima a 24 e le seconde 3 Termoli inclusa a 21, la quinta ha 9 punti, in pratica due campionati in uno. La squadra ormai gioca come una orchestra che intona le migliori sinfonie e per noi che la seguiamo è davvero musica per le orecchie.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE: ASD TERMOLI PALLAVOLOLO-SPORT CEDAS LANCIANO 2 -3 (parziali:19-25, 25-11,19-25,25-22, 9-15)

Dopo aver battuto l’altra prima la Gada Pescara, lo scherzetto alle ragazze di Palli stava per riuscire anche con la nuova capolista Cedas Lanciano, solo molta sfortuna non ha permesso questo, le nostre ragazze hanno disputato un match tosto e gagliardo mettendo in seria difficoltà le più quotate avversarie, la gara si è risolta alla quinta partita quando le nostre davvero contate e con una giocatrice Alessia Cicchitti che ha giocato tutta la partita con un braccio quasi immobilizzato e nel corso della gara si è dovuta prendere un calmante per il dolore, ma nonostante questo è stata come le sue compagne indomite, davvero una prova esaltante al cospetto della capolista che ha avuto tanta ma tanta paura di perdere stasera, comunque una sconfitta indolore che porta un punto e tanta consapevolezza che le piccole donne di Sassano crescono eccome.

