Il vento non ferma la corsa campestre all'Ultravolo

TERMOLI. Terza prova del campionato regionale di corsa campestre oggi a Termoli.

Organizzata dalla Fidal Molise presso il campo di volo sito in località Marinelle di Termoli. Ottima location già utilizzata in passato per l'organizzazione di gare dello stesso genere. Nonostante il vento forte, il caleidoscopio di colori creato dalle maglie societarie in gara si è snodato lungo il pianeggiante percorso. Molti i team provenienti da tutta la regione con nutriti gruppi di atleti di tutte le categorie. Alla manifestazione è stata presente la società di Atletica Leggera Runners Termoli che sin dalle prime battute ha piazzato i suoi giovani atleti. Emanuele Garzia che ha vinto la gara esordienti e Anna Nacarlo giunta seconda al fotofinish in rosa.

Buona la prestazione di Alberto Garzia nella categoria cadetti, giunto quarto al traguardo dopo una lunghissima volata finale che lo ha visto appaiato con il terzo classificato. A seguire il compagno di squadra Luca Carafa. Nella categoria cadette buona la prima per Aurora Ambrosino all'esordio sulla distanza che nonostante l'inesperienza è riuscita a tenere la testa della corsa per metà gara. Nel cross lungo di 8 km prestazione di rilevo per Candida Pascale terza al traguardo e prima della sua categoria. Menzione per Akim Antonicchio e Francesco Chimienti che non hanno potuto partecipare alla gara per sopraggiunti impedimenti. L'entusiasmo di questi ragazzi che quotidianamente si allenano sotto la guida dei loro tecnici federali è stato contagioso. Tutti hanno corso con il sorriso sulle labbra e la spensieratezza della loro età, nonostante la pratica di uno sport individuale molto impegnativo.

Galleria fotografica