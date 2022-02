Passione per la corsa campestre

TERMOLI. Passione per il podismo e per la corsa campestre. È quella che domenica scorsa ha visto gli atleti darsi battaglia sul campo dell’Ultravolo di Termoli, nell’ambito della terza prova del campionato regionale di Cross, organizzato dalla Fidal molisana. Sono arrivati in riva all’Adriatico atleti da tutte le parti della regione, ricevuti con il caloroso benvenuto da parte degli atleti della società ospitante, l’Athletic Club Termoli Asd.

Al vaglio degli iscritti alla manifestazione ci ha detto Roberto Manes dell’Athletic Club Termoli, figlio di un professore mitico di educazione fisica, Costantino Manes, sono stati all’incirca 145 partecipanti divisi nelle varie categorie.

I vincitori delle varie categorie saranno impegnati dalle fasi regionali a quelle nazionali.

Il presidente della società termolese Mario Monaco, bloccato a letto da un impedimento, ha condiviso coi suoi ragazzi caparbietà, passione e volontà verso questa disciplina.

«Riportiamo i risultati delle gare che si sono svolte ieri Domenica 20 Febbraio 2022 presso l'Aviosuperficie dell'Associazione Sportiva Molise Ultravolo organizzate dall'Athletic Club Termoli Asd in collaborazione con il Comitato regionale della Fidal Molise. Nonostante un vento molto fastidioso presente sul campo di gara, tutti gli atleti si sono dati battaglia nelle diverse competizioni ma quello che più entusiasma i cinque, prossimi sei, istruttori federali della società Termolese sono i risultati dei ragazzi delle categorie dei più piccoli dove i portacolori locali o hanno vinto o sono arrivati secondi.

Tutto questo consente all'Athletic Club Termoli di essere ancora al comando delle classifiche di società nelle categorie Ragazzi, Ragazze e Cadette, con un'ultima tappa da affrontare in calendario.

Menzione di merito la vogliamo dare ai vincitori delle rispettive competizioni, Grassi Leo categoria cadetti, alla seconda vittoria consecutiva, Vizzarri Antonio , categoria esordienti, Senese Rebecca categoria esordienti ma anche ai piazzamenti sul podio di Senese Vanessa , seconda categoria cadette, Sciarretta Davide e Peroni Martino , secondo e terzo categoria ragazzi, Sarcinelli Frida seconda categoria ragazze, Di Vincenzo Christian e Boaca Eduard entrambi secondi nella categoria esordienti,

Un plauso infine i dirigenti e gli istruttori del club termolese lo vogliono rivolgere agli oltre quaranta atleti che hanno onorato la manifestazione dando lustro all'atletica locale che per fortuna vede crescere il numero degli iscritti proporzionalmente a quello delle vittorie in campo , cosa che non accadeva da molti anni sulle sponde dell'Adriatico, attualmente a livello regionale nessun altra società può vantare più atleti dei termolesi nel proprio rooster, oltre 100, sintomo che quando i progetti sono ben ideati i risultati arrivano da soli».

