Sabato sportivo termolese: in campo volley femminile, basket e calcio a 5

TERMOLI. In questo weekend assente il calcio di Eccellenza per la disputa della finale di coppa Italia regionale: questo Sabato scendono in campo il Volley femminile di serie D e il calcio a 5 di serie C1 e il Basket di serie C Gold con l’Air Basket.

AIR BASKET VS TEATE BASKET

Iniziamo proprio dal Basket che questo pomeriggio al Palatricalle in Via Dei Peligni a Chieti incontra la Teate Basket, una delle due squadre che è riuscita a sconfiggere in casa. Oggi la squadra teatina è davanti ai termolesi a 6 punti contro i 4 dei termolesi e chissà che non possa essere l’occasione giusta per raggiungerli in classifica. Tutto però dipende da come riusciranno ad entrare sul parquet della Teate, perché ormai è scontato per i termolesi che per riuscire ad affrontare gli avversari non si tratta più di una questione di tecnica o di caparbietà in campo, ma è solo questione di testa: se si va con la mentalità giusta qualcosa di buono potrà anche venirne fuori, ma se verranno commessi sempre gli stessi errori - quelli che vanno dalle croniche amnesie sotto canestro o dei molteplici errori di cui ormai si sono persi i conti sui tiri liberi e la mancanza proficua di un cecchino sui tiri da 3 - allora sarà difficile anche contro una squadra parigrado come è la Teate Basket.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE ASD TERMOLI PALLAVOLO Vs TEKNO PROGETTI ARABONA

Dopo le ottime prove nelle due partite precedenti contro le prime due, una vinta e l’altra persa, però al tie Brek le ragazze di Sassano ancora di scena al PalaSabetta. Questa volta contro il fanalino di coda a 1 punto della Tekno Progetti Arabona di Manoppello, premesso che queste sono le partite più insidiose perché, se sottovalute, possono nascondere insidie davvero pericolose. Pensiamo che, però, le ragazze siano state catechizzate a dovere e messe in guardia da coach Sassano, un successo potrebbe essere auspicabile per loro che potrebbe cosi lanciarle nella zona play off. Attendiamo fiduciosi.

CALCIO A 5 SERIE C 1 GIRONE B

Le due squadre termolesi, la Iuvenes tenta di raggiungere la seconda posizione in classifica ma c’è l’incognita sosta che potrebbe aver gravato sulla tenuta della condizione atletica, prima della stessa ottimale. L’impegno seppur in trasferta non appare proibitivo contro la penultima Mafalda, ma mai sottovalutare vincendo poi aspetterebbe domani il risultato del San Martino calcio a 5 che se la vedrà contro il Kemarin.

L’altra termolese, la storica Arcadia, anche lei in trasferta andrà a far visita all’ultima in classifica il Portocannone 1993. Sulla carta per le due alfieri termolesi due incontri abbordabili, per l’Arcadia una vittoria servirebbe a tirarsi un po’ di più dalle zone pericolose della classifica ed evitare di essere risucchiati. Tutto sommato per loro un fine settimana che almeno sulla carta si presenta positivo poi come sempre il campo darà il suo responso legittimo.