Incognita meteo sugli impegni sportivi delle squadre termolesi

TERMOLI. Incognita meteo sulle gare outdoor in programma oggi, nell’ultima domenica di febbraio.

Se la neve non lo impedirà, oggi per la Promozione Molise è in programma per il Termoli 2016 una lunga e difficile trasferta a San Pietri in Valle contro Atletico San Pietro In Valle.

Gli isernini sono sopra di loro di 7 punti quindi a parte la logistica della trasferta, ci sono anche rischi tecnici che non sono da sottovalutare.

La ripresa dopo la sosta per i termolesi non è stata sfavillante, si potranno misurare le legittime ambizioni o prospettive future della squadra.

Per quanto riguarda il volley di serie C maschile a Termoli alle18.30 si dovrebbe giocare, il condizionale è d’ obbligo, visto che gli avversari arrivano da Chieti, la partita Asd Termoli Pallavolo contro Teate Volley Asd.

I ragazzi di Palli sono in pratica al secondo posto con altre 2 squadre a quota 21 punti, dietro solo alla Ceteas Montesilvano che è in fuga solitaria a 27 punti.

Dietro a queste 4 che guidano la volata c’è un vuoto di ben 12 punti di distacco e la squadra che dovrebbe giocare a Termoli oggi è a quota 8 quindi a meno13 dagli adriatici.

Staremo a vedere se dopo la gara il distacco sarà incrementato.