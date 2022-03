Squilli di Trombetta, le squadre termolesi si impongono: l’analisi delle gare

TERMOLI. Riprendono dopo una lunga sosta natalizia ma anche di pandemia da Covid, anche se questa settimana ci si è messo anche il maltempo a farla da padrone, limitando non poco le attività varie dello sport termolese. Infatti a giocare c’è stato solo il Basket di serie C Gold, il Volley di serie C maschile, e il Calcio a 5 Serie C1. Il calcio di Eccellenza fermo per la finale di coppa Italia, quello di promozione la maggior parte bloccato dalla neve nell’entroterra e il Volley di serie D femminile anch’esso bloccato per il mancato arrivo a Termoli per neve della squadra avversaria . Allora visto che avevamo deciso di ripartire comunque analizziamo le prestazioni di Basket, Volley Maschile e Calcio a 5 serie C, anticipiamo che sono state 3 belle vittorie.

BASKET SERIE C GOLD AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI VOTO 10

Finalmente una bella e convincente prestazione degli uomini di Mike Del Vecchio, la trasferta a Chieti contro la Teate, nonostante la loro classifica pari alla nostra , non era affatto scontata ,anche perché loro stavano avendo un momento davvero positivo , sono andati a vincere a Vasto , ma stavano proprio fisicamente ed atleticamente messi più che bene , i nostri riuscendo ad espugnare il difficile parquet del Palatricalle di Chieti possiamo dire che è stata davvero una impresa importante e raggiungere quota 6 al pari loro ,con la prospettiva Domenica prossima ospitando la FARNESE PALLACANESTRO ASD che oggi occupa da sola l’ultima posizione in classifica potrebbe esserci un ulteriore slancio . La squadra termolese anche nelle ultime settimana aveva cominciato a dare segnali di vita importanti , l’arrivo dell’Esterno Luzza nelle ultime due settimane il top score della gara, la sempre più crescente classe del Play Marcone, la Guardia Alla Gael Hulsen come anche l’altra ala l’argentino Gaston Fredes, il play giovanissimo 2004 Del Grande stanno finalmente sbocciando . A sostenerli comunque anche la società, gli sponsor, che non hanno mai perso la loro fiducia riposta in loro , anche perché con tutto quello che è capitato tra covid, positivi, soste lunghe e risultati che stentavano a venire , sfidiamo chiunque se non poteva pensare di abbandonare tutto, invece loro, hanno tenuto duro, hanno continuato a lavorare a testa bassa e adesso si spera che possano cominciare a raccogliere il buon e costruttivo seminato .

VOLLEY SERIE C MASCHILE TERMOLI PALLAVOLO VOTO 9

Con la brillante vittoria ottenuta Domenica pomeriggio al PalaSabetta contro anche loro come il Basket contro la Teate Volley A.S.D una squadra di Chieti 3 a 1 il finale, la formazione di Mauro Palli con una gara in più stacca gli altri due compagni che fino a Domenica erano appaiate con loro al secondo posto e vola da sola nella seconda piazza a quota 24 a tre sole lunghezze dalla capolista Ceteas Volley Montesilvano che è ferma a 27. Una bellissima e convincente vittoria come le precedenti Celebre &C. contro per altro un coriaceo e mai domo Teate che come si dice in gergo ha venduto carissimo la pelle i quali hanno subito messo sul chi va la i nostri ragazzi al primo set vincendolo 25 a 23, ma gli altri tre per arrivare al 3 a 1 finale non sono stati certo una passeggiata di salute per la formazione di Palli tutti vinti punto a punto due e il terzo con un maggiore margine di vantaggio ma comunque sudato non poco anche quello. Comunque poi alla fine la maggior caratura tecnica dei nostri ragazzi ha avuto il peso giusto per mettere in cascina tre punti importantissimi.

CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE B ARCADIA CALCIO A 5 VOTO 8,5

Impegno piuttosto facile per l’Arcadia Termoli che spostandosi di pochissimi chilometro nell’entroterra bassomolisano, a Portocannone contro la locale squadra Portocannone 1963 è stata l’unica a poter giocare, il risultato finale 10 a 2 parla da solo, e fa fare un bel passo in avanti in classifica verso approdi più tranquilli della classifica, purtroppo come andiamo dicendo da sempre questa disciplina, di solito si gioca in luoghi al chiusi , la mancanza di strutture costringe loro a giocare all’aperto, quindi esposti a varie vicissitudini, che come abbiamo visto ha reso monca la giornata, l’altra squadra termolese che è terza in classifica, la Iuvenes ha riposato. Ai prossimi squilli sperando che ce ne saranno di più.

