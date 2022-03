Squilli di Trombetta: promossi e bocciati nell’ultimo fine settimana termolese

TERMOLI. Questa settimana anche abbastanza monca di gare la palme dei migliori vanno al Basket di serie C Gold.

AIR ITALIANGAS BASKET TERMOLI VOTO: 9. Vincere due gare di seguito quest’anno ancora non accadeva è successo Domenica sera, andando anche se il calendario ci dava in casa, ma per la storia dell’andata quando fu invertito il campo perché a Campli era tutto chiuso per un cluster covid, si gioco in casa nostra ma era il Farnese Campli ospitante e Domenica eravamo noi a Campli gli ospitanti. A parte queste scuciture pandemiche e di calendario, ieri la cosa esaltante che finalmente si è vista una squadra convinta dei propri mezzi , si sono rivisti in palla giocatori come Suriano che pensiamo abbia risolto i suoi problemi fisici, si è rivisto lo spirito Air, la squadra lo sapevamo che era stata costruita per essere forte , doveva solo credere nei propri mezzi, ci ha messo un po’, anche per colpe di terzi elementi e non sue , ma alla fine eccoci qui , tardi ? Non è detto qualche cosa può ancora accadere, aver vinto doppiando sul risultato gli avversari comunque anche se in casa sempre nel loro impianto eravamo. Ora l’importante è chiudere in crescendo cosi la fase di questo campionato, poi quello che sarà sarà.

VOLLEY SERIE C MASCHILE : ASD TERMOLI PALLAVOLO VOTO: 8,5. Anche se con una partita in più la squadra termolese con la vittoria di Domenica pomeriggio contro la Fortitudo Volley Teramo, ha agguantato a quota 27 in testa alla classifica la Ceteas Volley Montesilvano, un risultato esaltante che ancora una volta di più dimostra quanto sono in palla i portacolori termolesi. La squadra allenata da Mauro Palli ormai viaggia su una lunghezza d’onda dell’entusiasmo che sembra non temere più nessuno, certo gli avversari di Domenica , veleggiano molto più bassi di loro in classifica e già i parziali dei 3 set giocati che hanno determinato il 3 a 0 finale parlano chiaro. L’unico ostacolo che da qui alla fine potrebbe insorgere è quello di un calo di concentrazione, che però conoscendo Palli siamo certi non ci sarà, la squadra è tirata al punto giusto come una corda di violino e se glia altri vorranno suonarla troveranno musica per le loro orecchie .

CALCIO PROMOZION TERMOLI 2016 VOTO: 8. Il ritorno al gol della coppia Impicciatore e Di Biase ha coinciso con un rotondissimo 3 a 0 al Cannarsa contro la squadra Aeisernia Fraterna la squadra del capoluogo Pentro che milita nella promozione regionale, due giorni prima la squadra d’eccellenza di Panico, era venuta contro il Termoli 1920 a fare bottino pieno in riva all’Adriatico, Sabato comunque una squadra giallorossa si è preso una specie di rivincita contro una di Isernia. La formazione di Lallopizzi, ha sfoderato con un tempo davvero invernale cosiddetto da lupi, su un campo scivoloso e pesante ,una prestazione positiva e convincente, il 3 a 0 ci sta tutto e poteva anche essere più corposo, ora la parte nobile della classifica deve solo essere consolidata e non sono ammesse più disattenzioni.

CALCIO ECCELLENZA MOLISE TERMOLI CALCIO 1920 VOTO: 7,5. La delusione per le scorie della sconfitta di mercoledì scorso contro il Città d’Isernia san Leucio Roccasicura erano almeno all’inizio della gara di Gambatesa , poi seppur verso il finale della prima frazione di gioco , il solito De Filippo segnava e tutto da allora ha ricominciato a girare per il verso giusto ai termolesi alla fine giocando pure bene la squadra con scioltezza ha arrotondato il punteggio portandolo sul 1 a 4 e De Filippo ha sbagliato pure un calcio di rigore. Questa vittoria seppur in attesa della gara dell’Agnone di mercoledì contro la Cliternina, ha fatto si che i giallorossi riconquistassero la testa in solitaria, che poi tra le altre cose anche Il Termoli mercoledì recupera con il Real Guglionesi e quindi anche vincendo l’Agnone, ma se vince anche il Termoli tutto tornerebbe a posto, i giallorossi riprenderebbero la corsa solitaria che due sconfitte gli avevano fatto perdere.

VOLLEY PRIMA DIVISIONE MASCHILE TERMOLI PALLAVOLO VOTO: 7. Ecco che entra in scena una nuova realtà a Termoli nella pallavolo i ragazzi qualcuno anche con qualche anno sulle spalle ma fisicamente dotato sportivamente parlando, molti provenienti dal Beach Volley, con Dino Sassano, hanno deciso di creare questa nuova realtà che per adesso naviga nelle acque regionali, e ha anche vinto la prima partita in un campionato che tra mille difficoltà a causa della pandemia è iniziato da poco. Loro non hanno nessuna premura di vincere, hanno solo e tanta voglia prima di tutto divertirsi, poi se vengono anche risultati importanti ben vengano.

CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE B. ARCADIA TERMOLI VOTO: 5,5. Perde in casa una brutta partita l’Arcadia contro la Frenter Larino e vede cosi sfumare un riavvicinamento verso la parte superiore della classifica che la settimana scorsa, la rotonda vittoria che fece a Portocannone gli aveva fatto riavvicinare, la sconfitta di Domenica ha vanificato il tutto. Anche questa volta all’aperto con un clima terribile, di certo ne avranno risentite le due squadre, probabilmente di più i termolesi. Purtroppo questo tasto sulle strutture adatte e al coperto per questo sport sono linfa vitale, al contrario diventa un problema serio proseguire su questa strada, aldilà dei risultati altalenanti.

