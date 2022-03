Sabato sportivo: in campo calcio e volley femminile

CALCIO PROMOZIONE MOLISE: Questo pomeriggio allo Stadio Comunale di Guardialfiera, il Termoli 2016 affronterà i rossoblù di Mimmo Antenucci grande ex portiere anche dell’U.S.Termoli. Nella gara di andata ricordiamo che lo stesso e la sua squadra ci rimasero malissimo per la sconfitta che seppur nel punteggio 3 a 0 non dovrebbe dar adito a polemiche, le stesse ci furono quando il punteggio era ancora in bilico per decisioni arbitrali non gradite dalla formazione Guardiesi. Oggi però è tutta un ‘altra musica , la formazione di Lallopizzi dopo il successo robusto 3 – 0 contro l’Aesernia Fraterna della settimana scorsa tra le mura amiche sulla piscina del Cannarsa ha dato alla formazione più convinzione di poter coabitare nei quartieri alti della classifica, naturalmente Guardialfiera permettendo.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE: Alle 18,00 al PalaSabetta, ancora di scena la serie D femminile di Dino Sassano, la formazione è reduce dal recupero di Mercoledi sera contro l’Arabona di Manoppello, dove ha ottenuto un secco successo per 3 a 0, portandosi a 16 punti nei pressi dell’insperata zona PlayOff, stasera di fronte una formazione pescarese l’Antoniana Volley che è distante verso il basso della classifica di 8 punti, questo non vuol dire che sia una partita facile, ma sicuramente mantenendo lo stato di forma fisico e mentale di questo momento le nostre ragazze, potrebbero incrementare di molto la loro già ottima classifica ed entrare stabilmente nella zona degli spareggi promozione e questo sarebbe davvero un gran risultato sotto tutti i punti di vista.