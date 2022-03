La domenica sportiva termolese: gli altri risultati delle partite

TERMOLI. Detto del Termoli Calcio 1920 nel campionato di Eccellenza nel primo pomeriggio con la vittoria corposa per 4 a 0 contro il Volturnia calcio e della bellissima vittoria con il cuore in mano all’ultimo secondo dell’ultimo quarto dell’Air Basket Termoli contro il fortissimo Magic Chieti, ci sono stati altri tre risultati di altre squadre termolesi di diverse discipline da analizzare, la prima quella della Serie C Volley Maschile dove erano di fronte i Leoni di Avezzano contro i nostri portacolori della Termoli Pallavolo questo il risultato finale 0-3 (parziali 22/25 9/25 18/25) ma a parte il risultato che anche sulla carta era più che probabile visto l’andamento e il rendimento che le due squadre stanno tenendo in questa stagione, la cosa che più conta è che la squadra termolese allenata da coach Mauro Palli, oggi con 12 partite giocate è prima in testa alla classifica con 30 punti , e se anche le ex prime della classifica Ceteas Volley Montesilvano e Gada Volley Pescara 3, che hanno una gara in meno pur vincendo non arrivando a giocare 5 set ma restando nei 4 potrebbero al massimo appaiare la Termoli Pallavolo. Ieri come avevamo auspicato in fase di presentazione, i domatori termolesi, che già all’andata avevano reso docili i leoni alto abruzzesi , ieri pur faticando un po’ più del dovuto, hanno portato a più miti consigli gli stessi e sono tornati a Termoli con la consapevolezza di essere primi per restarci. Secondo noi tutto ciò può accadere basta non eccedere in entusiasmi prolungati.

Altra disciplina il CALCIO A 5 SERIE C 1 GIRONE B: Delle due squadre termolesi solo una ha giocato la Iuvenes Termoli, perché L’Arcadia riposava, la Iuvenes di Andrea Putzu, aveva una gara che definire difficile è usare un eufemismo, andava a far visita alla seconda in classifica Il San Martino calcio a 5 questo è il fantastico risultato ottenuto: San Martino Calcio 5 - IUVENES TERMOLI 6 - 7 una gara emozionante con continui capovolgimenti di fronte come accade spesso in questa disciplina, giocate tecniche molto raffinate e due giocatori su tutti uno per parte si sono distinti in fatto di marcature Verlengia per i locali con un poker di reti e D’Anna per i termolesi. Eravamo un po’ preoccupati dopo aver sostato anche troppo dopo Natale, di vedere se la condizione per i termolesi non era scemata, questo risultato ha fugato ogni dubbio , loro sono ancora molto in palla ed anche se per il discorso di vertice ormai la Futsal città di Campobasso non ha rivali per le altre posizioni di prestigio si può ancora dire qualcosa. Altra disciplina il Basket in Carrozzina, dove la rappresentante termolese l’A.s.d Fly Sport Molise ieri sera al PalaSabetta, ha battuto la squadra avversaria del Crazy Ghosts Battipaglia per 55 a 38 mantenendo una posizione di classifica nel girone D della serie cadetta più che positivo , ormai la squadra della Fly Sport Molise è molto di più che una splendida realtà.