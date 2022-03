Athletic Club Termoli trionfa al 54° Trofeo "Luigi Di Nunzio"

TERMOLI. L'Athletic Club Termoli si aggiudica la 54esima edizione dello storico Trofeo "Luigi Di Nunzio", celebre manifestazione di corsa campestre ottimamente organizzata dal gruppo sportivo Virtus Campobasso in collaborazione con il Comitato regionale della Fidal.

La consegna del trofeo avverrà domani pomeriggio presso lo stadio Cannarsa di Termoli. Nella stessa manifestazione, ultima tappa del campionato di cross della regione Molise, Leo Grassi di laurea campione regionale nella categoria cadetti, Martino Peroni, Caruso Emanuele Davide Sciarretta e Matteo Candeloro vincono il titolo regionale a squadre nella categoria ragazzi, Frida Sarcinelli, Monica Rucci, Melissa Marini e Maria Tommasone vincono il titolo regionale a squadre nella categoria ragazze, Vanessa Senese, Irene Candeloro, Chiara Greco e Susanna Tommasone vincono il titolo regionale a squadre nella categoria cadette.

Menzione di merito anche per le prestazioni del cadetto Lorenzo Maccarelli, e degli esordienti Rebecca Senese, Gianluca Lorusso, Leonardo Santone e Deo Fiore. Prestazioni eccellenti dei ragazzi adriatici in tutte le tappe del campionato di corsa campestre che oltre alla soddisfazione per la vittoria dei titoli regionali ripagano ognuno dell'impegno profuso nei diversi campi di gara e negli allenamenti. Il settore tecnico dell'Athletic Club ringrazia tutti i tesserati della società per questi splendidi risultati, confidando di poter primeggiare ancora nell'atletica regionale giovanile nei prossimi anni e nei prossimi mesi, in contemporanea con l'inizio dell'attività e delle competizioni su pista.

Galleria fotografica