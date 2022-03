Verso gli Internazionali di tennis a Roma: prequalifiche al circolo di Termoli

TERMOLI. Entra nel vivo la stagione tennistica anche al circolo di Termoli.

Ieri pomeriggio si sono tenuti gli incontri inseriti nell’ambito del torneo che si chiama “Prequalificazioni IBI 22”. In pratica è la prima tappa per la qualificazione agli internazionali d’Italia che si terranno a Roma. Questi turni preliminari si stanno svolgendo in ogni regione d’Italia e per il Molise la prima tappa è stata Termoli. In lizza ammessi solo agonisti della provincia di appartenenza. Il numero degli iscritti è stato di 42. I vincitori e i finalisti sono stati, per il maschile primo classificato Stefano Tozzi dell’At Termoli; secondo Giuseppe Lambiase dell’At Campobasso.

Per le ragazze ha vinto Michela Barisciani dell’At Campobasso su Floriana Balsamo dell’At Campobasso. Vincitori e finalisti si sono guadagnati il pass per il torneo superiore che li potrebbe condurre a Roma. Una bella manifestazione che ha avuto anche un’ottima cornice di pubblico, come ci ha informati il componente del direttivo dell’Associazione Tennis Termoli (presieduta da Alberto Mastrangelo) Dino Ruscetti.

