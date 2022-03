Bocce, a Termoli il trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’

TERMOLI. C’è grande attesa a Termoli per il Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’, gara di bocce a carattere regionale, specialità coppia, in programma domenica 27 marzo 2022, organizzata dalla Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli, club presieduto da Gianfranco Di Fonso.

“Ricordiamo, come ogni anno, le figure di Maurizio Bobbo, che ci lasciò troppo in fretta a causa di un incidente automobilistico, e di suo padre Paolo – ha affermato il presidente della società giallorossa, Di Fonso – Due grandi amici, entrambi appassionati della nostra disciplina sportiva”.

“Il ringraziamento va al Consiglio Direttivo della Madonna delle Grazie e alla famiglia Bobbo, che ogni anno decidono, di comune accordo, di rinnovare la memoria dei nostri due grandi amici attraverso questa manifestazione boccistica. E un ringraziamento va a tutti i soci che si adoperano per portare avanti le nostre attività – ha proseguito il presidente Gianfranco Di Fonso – Siamo felici di esser tornati a organizzare questa kermesse, perché l’ultima edizione è stata disputata il 17 novembre 2019. Poi, per due anni, con l’attività ridotta per la pandemia e il bocciodromo chiuso per diverso tempo, non siamo riusciti a riproporla. Siamo contenti di aver ripreso questa tradizione, una gara storica del calendario boccistico molisano”.

Un pensiero Di Fonso lo rivolge a tutti gli appassionati di sport dell’area adriatica, “le porte del nostro bocciodromo sono aperte a tutti. Aspettiamo quanti vogliano condividere con noi momenti di sport e amicizia. Giocare a bocce, così come trascorrere momenti insieme, fa bene alla salute”.

Ottimi i numeri del Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’: 54 le coppie al via per un totale di 108 atleti ai nastri di partenza.

Le 54 coppie sono state suddivise in otto gironi eliminatori, quest’ultimi in programma dalle ore 9 di domenica 27 marzo 2022, quando si giocherà alla Madonna delle Grazie Termoli, al Morgione Ripalimosani, al Bocciodromo Comunale Campobasso, all’AVIS Campobasso, alla Monforte Campobasso e alla Bocciofila La Torre Vinchiaturo.

Le otto coppie finaliste si ritroveranno, a partire dalle ore 15, al Bocciodromo Comunale di Termoli, in via Asia, dove andranno in scena le fasi finali della kermesse, dai quarti di finale alla finalissima, che decreterà il successore di Antonio Garofalo (La Torre Vinchiaturo), il quale si aggiudicò l’edizione 2019.

Immediatamente dopo il Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’, il presidente Gianfranco Di Fonso, insieme alla sua società, inizierà a organizzare il prossimo evento che andrà in scena al Bocciodromo Comunale di via Asia: il 37° Trofeo ‘Città di Termoli’, gara Individuale Nazionale, in programma il prossimo 5 giugno.

Inoltre, la spiaggia di Termoli sarà location, con l’organizzazione dello staff di Di Fonso e di Nazzareno Morlacchetti, come già successo nel 2019, di una tappa del circuito federale Beach Bocce, il cui vincitore avrà modo di disputare tra fine agosto e gli inizi di settembre le finali nazionali che assegneranno il titolo italiano della specialità.