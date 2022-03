Calcio di promozione e a 5, volley femminile. Il sabato sportivo termolese è servito

TERMOLI. Torna finalmente un weekend sportivo corposo per le società termolesi: ad aprire le danze questo pomeriggio alle 15 a Trivento contro la locale squadra per il campionato di Promozione sarà il TERMOLI 2016. La squadra giallorossa, allenata da Nicola Lallopizzi, nelle ultime settimane è tornata a vincere e anche a segnare parecchio, visto il risveglio in zona gol della premiata ditta Di Biase & Impicciatore. Oggi a Trivento, non sarà facile, considerando anche il risultato dell’andata al Cannarsa che ha visto il Termoli perdere 2 a 1. I gialloblù triventini sono pochissimi punti dietro in classifica e oggi faranno di tutto per mettere i bastoni tra le ruote dei termolesi. Al contrario, per il Termoli 2016, una vittoria sarebbe una manna dal cielo per un concreto consolidamento nella parte nobile della classifica che, per la società del presidente Di Biase, sarebbe davvero tanta roba.

CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE B

Oggi torna anche il Calcio a 5 di serie C1 e per la Iuvenes Termoli potrebbero aprirsi scenari davvero interessanti: la squadra gioca in casa contro la penultima in classifica il Kemarin e contemporaneamente, a Campobasso, c’è il big Match tra la prima a 33 punti (Futsal Città di Campobasso) e la seconda (il San Martino Calcio a 5) con 30 punti. Con un’eventuale sconfitta dei sanmartinesi e la vittoria dei termolesi, si materializzerebbe un sorpasso al secondo posto dei termolesi che da 28 passerebbero a 31; di contro una vittoria del San Martino riaprirebbe i giochi per la vittoria finale, ma i termolesi, sempre ammesso che oggi vincano, sarebbero comunque secondi.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE

Tornano in campo anche le giovani leonesse del Volley di serie D femminile allenate da Dino Sassano. Oggi, dopo le brillantissime affermazioni delle passate settimane, sono in piena zona play off con tanti meriti: i 19 punti acquisiti oggi, potrebbero aumentare contro la Gada Volley Pescara 3. È importante prendere punti oggi perché le pescaresi sono ancora arrabbiate per la sconfitta di Termoli che ha decretato la loro discesa in classifica, seppur di 3 punti nella zona play out e, di sicuro, lotteranno per vendicarsi, sportivamente parlando. Le nostre ragazze hanno acquisito quella mentalità di gara, seppur molte di loro siano giovanissime, ma il carattere non manca loro. Portare a casa oggi una vittoria, o quantomeno punti in più, equivarrebbe ad una vittoria di campionato e, con la prospettiva play off sempre più concreta, si avvererebbe anche il loro sogno di vincere il campionato: all’inizio di questa avventura, alle ragazze non fu chiesto nulla se non divertirsi sul campo, magari cercando qualche soddisfazione sportiva. Loro, invece, non si sono accontentate ed hanno preso tutto tremendamente sul serio. Come si sa, l’appetito vien mangiando e loro sembrano affamatissime.





