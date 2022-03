La passione delle bocce tiene vivo il ricordo di Paolo e Maurizio Bobbo

Memorial Paolo e Maurizio Bobbo di bocce

TERMOLI. Trofeo Paolo e Maurizio Bobbo, le finali presso il club bocciofila “Madonna delle grazie”.

Un ricordo sempre vivo, quello di Paolo e Maurizio Bobbo, un padre e un figlio scomparsi da tanti anni. Il trofeo che onora la loro memoria si tiene da venticinque anni. Un memorial per rendere omaggio a due persone meravigliose e due giocatori di bocce, scomparsi prematuramente.

Proprio in questa bella giornata primaverile si sono tenute nel pomeriggio di ieri, le finali di bocce a Termoli: “specialità coppia”. Le gare sono cominciate stamane verso le 9 e sono terminate intorno alle 17.30 -orario della premiazione- le società che hanno partecipato sono provenienti da tutta l’Italia.

Presenti all’evento Gianfranco Di Fonso presidente della bocciofila Madonna delle grazie; Mario Perrella presidente del circolo bocciofilo di Vinchiaturo, nonché consigliere regionale in quota tecnico e CT della regione Molise; la famiglia di Paolo e Maurizio Bobbo -abbiamo intervistato il figlio di Paolo, fratello di Maurizio, Angelo Bobbo- e Pasquale Mangione, presidente comitato regionale bocce, che ha ricordato anche il lavoro del comitato e del presidente Giuseppe Formato.

Cinquantaquattro coppie di atleti che hanno disputato le gare, dapprima i gironi eliminatori, poi i vincitori di gironi hanno disputato nelle società organizzatrici, dove si sono svolti rispettivamente: i quarti di finale, le semifinali e le finali. Rispettivamente nella bocciofila di Termoli, nel Morgione di Ripamolisani, nel bocciodromo di Campobasso, presso l’Avis di Campobasso, presso il Monforte di Campobasso e presso la bocciofila di Vinchiaturo. A Termoli la finale è stata vinta da Donato Giorgio e Rossano Barbato.

Il trofeo Paolo e Maurizio Bobbo torna dopo quasi due anni di fermo, causato dalla pandemia, che ha impedito qualsiasi evento.

Le bocce sono una disciplina magnifica, che viene praticata non solo in Italia, ma anche all’estero. Questo sport viene praticato da giocatori di tutte le età e sta acquisendo anno per anno un’adesione sempre più cospicua.

Di Fonso, così come Perrella hanno accennato anche al 37esimo trofeo “Città di Termoli” che vedrà il suo esordio il 5 giugno prossimo. Il vincitore della competizione disputerà a livello nazionale.

La finale del “Trofeo Paolo e Maurizio Bobbo” si è disputata tra Donato Giorgio e Rossano Barbato della società “Montereale Potenza” contro Michele D’Elia e Rino Perri della società “Bocciodromo comunale di Campobasso”. La vittoria del torneo è stata riportata da Giorgio e Barbato che hanno dedicato la vittoria alla loro società “Montereale Potenza”.

“L’importanza della memoria, nel ricordare due amici” ha ribadito Di Fonso, che ha ringraziato calorosamente la famiglia Bobbo, regalando al giovane Maurizio, figlio di Maurizio e nipote di Paolo, una targa con un’affettuosa incisione: “Grazie alla famiglia Bobbo, siete sempre nei nostri affetti”.

Un ricordo importante, perché la memoria è sempre il filo conduttore che ci lega alle persone care, che non ci sono più.

Di seguito riportiamo la classifica finale del torneo:

1° Donato Giorgio - Rossano Barbato (Montereale Potenza PZ)

2° Michele D'Elia - Rino Petti (Bocciodromo Comunale Campobasso CB)

3° Nicola Borzillo - Agostino Arcobelli (Ferrini Benevento BN)

4° Giuliano Iapaolo - Massimino De Tollis (Frosolonese IS)

5° Pasquale Mangione - Ernesto Di Iorio (Frosolonese IS)

6° Giuliano Panichella - Nicolino Vassalotti (Riccese Riccia CB)

7° Gennaro Presutti - Giuseppe Ruggeri (Avis Campobasso CB)

8° Paolo Patente - Pasquale Vernieri (Garibaldi Pellezzano SA)

Direttore di gara: Lucio Fiorella, arbitro regionale dell'AIAB Molise

Arbitri di campo: Renato Mobilia, Nazzareno Morlacchetti, Silvio Mancino.

Galleria fotografica