Squilli di Trombetta: l'analisi delle prestazioni sportive del fine settimana

TERMOLI. Nuovo appuntamento con ‘Squilli di Trombetta’, la rubrica che analizza le prestazioni sportive delle squadre termolesi in campo nell’ultimo fine settimana.

BASKET SERIE C GOLD AIR BASKET TERMOLI VOTO 10

Confermati con l’inizio della fase a orologio, i progressi che già si erano cominciati ad intravedere nelle partite finali della Regular season . Addirittura nella gara di Domenica sera contro la Teate Basket il divario nel risultato è stato abissale come mai era capitato prima, se solo anche questa volta, ma è stata una costante fino ad oggi, non si continuasse a sbagliare una montagna di tiri liberi, sarebbe stata tutta un ‘altra classifica, sempre Domenica per 7 tiri liberi sbagliati , non siamo riusciti a toccare il risultato in tripla cifra fermandoci a quota 9. Ora ci saranno ancora 3 partite 2 fuori e una in casa, giovedì si va ad Aquila contro il Nuovo Basket Aquilano, poi Domenica prossima ancora in casa con il Farnese Campli e poi a chiudere infrasettimanale con la trasferta di Chieti contro il Magic . Se continuano su questo trend ci sono ottime possibilità di rimanere in categoria, peccato aver perso tutto quel tempo in regular season.

BOCCE ALLA SOCIETÀ MADONNA DELLE GRAZIE VOTO 10

Un grazie a Gianfranco Di Fonso presidente della bocciofila Madonna delle grazie; Mario Perrella presidente del circolo bocciofilo di Vinchiaturo, nonché consigliere regionale in quota tecnico e CT della regione Molise; la famiglia di Paolo e Maurizio Bobbo, il figlio di Paolo, fratello di Maurizio, Angelo Bobbo- e Pasquale Mangione, presidente comitato regionale bocce, che ha ricordato anche il lavoro del comitato e del presidente Giuseppe Formato. Per quel bellissimo evento organizzato del Memorial Paolo e Maurizio Bobbo

CALCIO ECCELLENZA MOLISE TERMOLI CALCIO 1920 VOTO 9

Che fosse dura contro il Sesto Campano era noto, dopo i primi 45 minuti davvero molto difficili per i giallorossi che anche in un paio di occasioni hanno rischiato di subire , ma anche il portiere degli ospiti , ha rischiato un paio di volte di capitolare. Ma è stato subito nella ripresa che il Termoli ha fatto capire agli avversari che non era più tempo di scherzare e Carnicetti segna alla prima azione. Poi però un attimo di rilassamento dei termolesi, ha permesso al Sesto di stuzzicare la nostra difesa, che poi intorno al 20’ ha fatto una bella frittata insieme portiere e difesa permettendo il pareggio ai sestesi. Ma i ragazzi di Esposito non ci stavano a questa beffa e la loro reazione è stata davvero veemente , ma continuava però a sbattere contro il solidissimo muro degli altomolisani. Eravamo quasi all’epilogo e si materializzava un pareggio disastroso per la classifica, ma in quel mentre D’Alessandro si trasforma in un dribblomane, ne supera uno, ne supera due e appena in area lascia partire un tracciante che va in gol, vi lascio immaginare il tripudio e la gioia , poi la ciliegina al 7° minuto di recupero, De Filippo che non ha segnato, lancia un cioccolatino in area per Carnicelli che addirittura segna una doppietta e finisce 3 a 1, con i giocatori tutti insieme agli ultras e intanto pareggiava l’Agnone ad Ururi, ora i punti sono 5 di distacco non male davvero .

CALCIO PROMOZIONE TERMOLI 2016 VOTO 8,5

Quarto successo consecutivo del Termoli 2016 che ha espugnato anche il difficile campo del Trivento, se avesse avuto questo passo marziale, la squadra di Lallopizzi, oggi sarebbe a ridosso del Campomarino, un passo promozione niente male, Trivento non era facile eppure loro dopo un inizio soprattutto triventino, hanno anche subito segnato su rigore con Di Biase, e poi con due portieri prima Aceto, poi espulso e poi con chi lo ha sostituito Piermatteo evitano il gol parando due rigori ai locali e nonostante l’inferiorità numerica i termolesi portano a casa tre punti pesantissimi e volano al quarto posto.

CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE B IUVENES TERMOLI VOTO 8

Un Sabato quello scorso che ha riaperto i giochi per la promozione , il San Martino che vince in casa della capolista Futsal Città di Campobasso e l’appaia in testa e lo Iuvenes Termoli che si libera del Kemarin e vola al secondo posto ad un passo della coppia di testa ,una vera rivoluzione quasi impensabile e se poi si pensa che 7 giorni prima lo stesso Iuvenes aveva battuto a casa loro il San Martino , ecco che allora sognare non è certo impossibile per la formazione di Andrea Putzu. Sempre in serie C1 l’altra termolese

ARCADIA TERMOLI CALCIO A 5 VOTO 7

Batte il Monacilioni e spicca un salto in avanti niente male per staccarsi dalla zona pericolo, le due squadre giungevano alla pari alla gara, i termolesi però avevano il fattore campo a loro favore e allora poi il risultato non è mai stato in discussione, forse l’unico problema resta ed è ormai annoso quello di mettere questa disciplina al coperto nel vero senso della parola.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE TERMOLI PALLAVOLO VOTO 6,5

Nonostante la netta sconfitta a Pescara, nulla cambia sulle considerazioni che abbiamo fatto fin qui delle ragazze di Dino Sassano che comunque senza voler trovare scusanti, sono andate a giocare contro il Gada Pescara Volley Pescara 3 in forte emergenza per le assenze di giocatrici perni del quintetto su tutte la Cicchetti. Comunque pur se battute 3 a 0 sono sempre in zona play off e questo che conta più di ogni altra cosa, ogni risultato positivo che arriverà da qui alla fine sarà sempre un segnale positivo a corollario di una stagione altrettanto positiva.