Il sabato sportivo delle termolesi

TERMOLI. Oggi il sabato agonistico delle società sportive Termolesi prevede due discipline, il Calcio di Promozione e il Volley di serie C Maschile. Si inizia alle 15 allo stadio Cannarsa dove il Termoli 2016 tenta, contro la Maronea - squadra di Montefalcone del Sannio - di calare sul tavolo verde del Cannarsa il Pokerissimo, dopo le 4 vittorie consecutive di cui l’ultima sette giorni fa a Triveneto. Oggi potrebbe arrivare la quinta sinfonia, certamente non di Beethoven memoria, ma più nostrana che potrebbe tentare di avvicinarsi al terzo posto approfittando dello scontro di domani a Petacciato tra la Polis Petacciato e la capolista Campomarino. Le premesse ci sono tutte, basta metterle in atto.

Per quanto riguarda il Volley di serie C Maschile il Termoli Pallavolo di Mauro Palli va a giocare a Montorio al Vomano. Cercherà di ripercorrere le 2 vittorie di quella che oggi è prima dopo i due recuperi vinti la Gada Volley Pescara. Per i termolesi nessun problema, basta continuare sul lei motiv delle ultime prestazioni. Certo il Montorio è un osso duro da superare, ma questo non vuol dire nulla, la squadra termolese ha tutte le carte in regola per poter primeggiare questo finale di torneo è tutt’altro che già scritto le pagine che contano devono essere ancora messe nero su bianco e i termolesi hanno già pronti i fogli protocolli per scrivere in bella copia .

Pallacanestro in carrozzina

Eccoci alla conclusione di questa splendida stagione di Pallacanestro in carrozzina di Serie B.

SAB / 02 Aprile | Ore 15:00

Presso “Palazzetto dello Sport Palasabetta di Termoli”

Sabato siamo pronti ad ospitare la società del Lazio Basket in carrozzina. Lo faremo con la solita grinta messo in campo durante tutta la stagione.

Domani, più che del solito, vi vogliamo vicini coi cuori e con la presenza. Salutiamo questa stagione e puntiamo a farlo con una vittoria, soprattutto con una buona prestazione.

Come sempre forza #flysportmolise