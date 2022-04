Pareggio, vittoria e sconfitta nel triplice impegno sportivo del sabato termolese

TERMOLI. Tre squadre termolesi impegnate ieri.

Per quanto riguarda i risultati in chiaro scuro una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Cominciamo dalla vittoria ed è arrivata dal campionato di serie B di Basket in Carrozzina ed è stata la Fly Sport Molise che ha battuto i colleghi della Società sportiva Lazio 45-31, un ottimo risultato che gratifica tutto il movimento della nostra rappresentativa, il campionato cadetto di questa disciplina è davvero interessante e la Fly Sport Molise ne è degna protagonista.

Passiamo al pareggio, purtroppo questo annaffia un po' l'entusiasmo che si era venuto a creare attorno al Termoli 2016 dopo le 4 vittorie consecutive e si sperava che dopo il poker arrivasse il pokerissimo con la quinta vittoria contro la Maronea che veleggia nei quartieri bassi della classifica.

Purtroppo questo non è accaduto e seppur il gol dell'1-0 di Di Biase avesse illuso i giallorossi arriva verso il finale la doccia gelata del pareggio della Maronea di Montefalcone e dall'entusiasmo alla delusione il passo è breve. Fermo restando che comunque non è successo nulla di tragico per questo pareggio seppur inopinato i piani di lavoro e di ambizioni non cambiano per la formazione di Lallopizzi.

Arriviamo alla sconfitta questa è avvenuta nella serie C del Volley Maschile, la Termoli Pallavolo è stata sconfitta a Montorio nel Vomano per 3-1 lo avevamo preannunciato che contro i teramani sarebbe stata difficile e così è stato la squadra aldilà della delusione che ci può stare perdere non fa piacere a nessuno, non stravolge nulla per quanto riguarda le sue ambizioni di classifica, tutto rimane invariato resta seconda a 30 punti l'unico problema e che ora chi li insegue sono più vicini a dolo 3 punti, ma i ragazzi di Palli saranno capaci di parare i colpi.

Galleria fotografica