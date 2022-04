Squilli di Trombetta: voti alti e sufficienze piene in quasi tutti i campi

TERMOLI. I risultati delle squadre termolesi nell'ultimo weekend: podio più alto al Termoli Calcio 1920 Voto: 10 alla squadra, ma a questo punto per non essere tacciati di stravedere solo per colui che ha segnato circa 40 gol e ci riferiamo al bomber De Filippo voto 10 ma questa volta giudichiamo con i voti anche tutti gli altri giocatori che fanno parte della sinfonia di una grande orchestra appunto il Termoli e come non può’ bastare un solo giocatore per vincere, ci vogliono tutti gli altri per fare un gruppo e una squadra unita e vincente e se De Filippo ha segnato quasi 40 gol, il merito oltre al suo è sicuramente anche degli altri 10 compagni quindi se il Termoli vincerà il campionato come sembrerebbe.

Ecco allora diamo il giusto premio anche agli altri giocatori. Un dieci collettivo per il portiere Riccio, D’Alessandro, Cecoro, Di Lascio, Visconti, D’Errico, Carnicelli, Conte, De Filippo (con lode), Lorussso, Carnevale, Viscardi, Davros, Ciancaglini, De Maria, Ronga, Perdonò, Saracino, Di Costanzo.

Dieci con lode al mister Esposito e 10anche ai dirigenti tutti e presidente in primis.

S’inserisce sui gradini dei podi più alti questa domenica la Società Canottieri Termoli Voto: 9.5 La squadra femminile e quella maschile con le imbarcazioni Gozzo Nazionale 4 posti è andata a Ortona a disputare con condizioni meteo marine per usare un eufemismo avverse, il “Trofeo Invernale Città di Ortona", confrontandosi con armi di una certa esperienza e dai curricula notevoli.

Ebbene l’equipaggio femminile si è classificato primo, mentre quello maschile terzo. Questa è stata la conferma che la società termolese presieduta dall’Avvocato Nico Balice, lavora, si appassiona e non lascia nulla al caso, tra le altre cose ha fornito e fornisce atlete e atleti alle nazionali azzurre di categoria, e questi sono i continui risultati che non possono non esaltarci.

BASKET SERIE C GOLD AIR BASKET TERMOLI VOTO: 9 Il voto sicuramente non è dato per la partita di domenica pomeriggio contro i 5 di numero giovanotti della Farnese Campli giunti a Termoli per giocare una partita la terza della fase a orologio, dove la loro squadra non può dire nulla più che non essere ultimi ad un punto e disputare i play-out contro la prima di questa fase a orologio che speriamo sia l’Air.

Il voto è per come ha affrontato questa ultima fase della stagione, dove in campo è scesa la squadra che tutti noi sognavamo di vedere fin dall’inizio. Queste ultime 3 vittorie nelle prime tre gare della fase a orologio, in casa con il Teate Basket, all’Aquila e domenica in casa con la Farnese Campli, hanno sancito che la squadra c’è e si vede, averlo fatto vedere prima oggi avremmo altre prospettive molto più interessanti.

BASKET IN CARROZZINA FLAY SPORT MOLISE SERIE B Voto: 8 Vincono ancora contro la S.S. Lazio al PalaSabetta i ragazzi del Basket in carrozzina dimostrandosi ancora una volta una squadra che tra i cadetti si trova a meraviglia, ottime giocate con trame di gioco davvero piacevoli, l’obbiettivo di questa squadra è quella di ben figurare e prendersi tante belle soddisfazioni come appunto quella di sabato pomeriggio.

Torniamo al CALCIO DI PROMOZIONE MOLISANA, TERMOLI 2016 Voto: 6,5 Giocava in casa contro la Maronea di Montefalcone, un avversario che staziona nelle parti basse della classifica e l’occasione per la Lallopizzi’s band per centrare il pokerissìmo di vittorie consecutive e alla luce del pareggio della Polis Petacciato poteva anche staccare la squadra di Melchiorre. Invece sul più bello dopo essere passati in vantaggio con il solito figlio d’arte Di Biase e aver sciupato altre occasioni potenziali per incrementare il bottino sul finale si fanno riagguantare sul pari, anche se hanno molto protestato per una presunta irregolarità detta da loro da parte della Maronea. Peccato davvero aver sciupato una corposa occasione per salire ancora qualche gradino. Comunque a parte questo la squadra oggi c’è ed è in palla.

VOLLEY MASCHILE DI SERIE C TERMOLI PALLAVOLO Voto: 6 Una sconfitta a Montorio ci può stare, se questa sconfitta poi non scalfisce i piani preventivati della squadra, questo campionato reso dalla pandemia una sorta di spezzatino che ti costringe in alcuni frangenti a giocare tre partite nell’arco di sette giorni, oppure a soste prolungate che minano anche la prestanza fisica e l’entusiasmo creato dai risultati precedenti, non è questa una scusante per giustificare questo 3-1 per il Montorio, ma solo un dato di fatto che ha minato sul piano tecnico tutto il movimento e questo vale per tutti non solo per i nostri ragazzi, comunque il secondo posto è ancora saldamente nelle mani dei nostri e questa è sicuramente una buona notizia.

CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE B IUVENES TERMOLI Voto; 5,5, Che era difficile la partita a San Severo per la squadra di Putzu, lo si sapeva, ma dopo averli visti vincenti a San Martino, non ci si aspettava un 6-1 cosi rotondo anche se nel calcio a 5 questi risultati sono sempre possibili, soprattutto perché si era aperto seppur un flebile spiraglio che aveva riaperto i giochi al vertice almeno per le prime tre, ma come si erano riaperti cosi domenica si sono richiusi per la Iuvenes, ora per la vittoria finale è solo un discorso tra Futsal Città di Campobasso e San Martino calcio a 5.

ARCADIA TERMOLI Voto 5,5: La gara per l’altra squadra termolese del girone B l’Arcadia la società storica e longeva del calcio a 5 termolese, a San Martino non era proibitiva ma molto di più, nonostante ciò ha segnato 4 reti, comunque contro una squadra prima in classifica che più che una squadra sembra una formazione familiare che gioca a calcio a 5 è in pratica una Verlengia‘s Band, infatti i sette gol segnati all’Arcadia 5 sono di Vincenzo e due di Simone ma in squadra ce ne sono altri due un altro Vincenzo e un Nicola, per l’Arcadia andrà meglio la prossima volta.

