World Syllabus Championships: i termolesi Martella-Carbone conquistano il V posto

TERMOLI. Per la Disciplina di Danza Sportiva due Ballerini di Termoli che però gareggiano per una società abruzzese la scuola di Danza A.S.D.Val di Sangro Patrizia Martella e Michele Carbone partecipando al The World Syllabus Campionships svoltosi a Pieve di Cento (Bo) hanno conquistato un brillantissimo 5°posto su 35 coppie in gara nella categoria 3B open Standard per questo loro successo i due ballerini termolesi ringraziano i loro maestri Patrizia Di Nardò e Gianni Paolucci.

