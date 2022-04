Competizione di ciclismo annullata per lutto cittadino a Petacciato

PETACCIATO. Emanuele Raschia, fratello del 16enne Simone, che perse la vita anni fa in un tragico incidente, sempre a Petacciato, ha annullato l’evento ciclistico commemorativo. Un filo rosso che lega i drammi della comunità petacciatese.

«Ci sentiamo in dovere di rimandare la nostra festa per rispetto verso la famiglia della povera ragazza scomparsa in quanto i funerali si terranno proprio nelle ore in cui eravamo impegnati con la manifestazione, provvederemo a trovare il prima possibile una data non lontana e non far perdere la quota di iscrizione a nessuno. Tutta la Team Bike “Simone Raschia” si scusa per questo disagio con tutti gli iscritti e coglie l’occasione per unirsi al dolore che ha colpito tutta la comunità di Petacciato».

