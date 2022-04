Avis e Runners al fianco di chi ha bisogno: il 25 aprile 'La corsa del cuore'

TERMOLI. Avis Termoli e Runners Termoli ancora insieme per donare. Donare sangue per chi ne ha bisogno, donare cultura sportiva ai più giovani. In questa ottica si svolgerà la passeggiata non competitiva aperta a tutti. La Corsa del Cuore. Appuntamento sportivo giunto alla sua ottava edizione. Partenza alle ore 10, 00 del 25 aprile 2022 da Piazza Sant'Antonio su di un percorso di 7 km interamente chiuso al traffico e riservato ai bambini, agli adulti, a piedi, in passeggino o in bici. Si potrà inoltre partecipare accompagnati dai propri amici a quattro zampe. Le iscrizioni si riceveranno dalle 08,00 alle 10,00 in Piazza Sant'Antonio nel giorno della manifestazione. Ai primi 150 iscritti sarà consegnata una maglietta ricordo.