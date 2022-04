Il sabato termolese si tinge di sfida: in campo calcio e volley

TERMOLI. Grande appuntamento con lo sport nel sabato sportivo delle termolesi.

Calcio Promozione Molise: Termoli - Donkeys Agnone

In attesa di dare il via alle feste per il Termoli Calcio di Eccellenza domani al Cannarsa sempre allo stadio termolese questo pomeriggio si giocherà la partita di Promozione tra il Termoli 2016 e l’altra squadra di Agnone, quindi una ripetizione nella categoria minore del big match di sette giorni fa al Civitelle, solo che questa partita più che un big match, sembrerebbe essere più un quasi testa coda, infatti la squadra termolese è al 4°posto in classifica mentre i simpatici Donkeys (Somarelli letteralmente tradotti) di Agnone veleggiano loro malgrado al penultimo posto. Quindi questo potrebbe essere un indizio di come andrà la gara questo pomeriggio, visto che i termolesi anche all’andata fecero bottino pieno , ma comunque bisogna sempre andarci cauti, il Termoli 2016 proprio al Cannarsa più di una volta è rimasto scottato proprio dalle squadre cosiddette abbordabili, si perché se si vuol chiudere in bellezza questa stagione non ci dovranno essere più distrazioni, come sempre poi i conti si faranno alla fine.

Calcio a 5 Serie C girone B: Iuvenes Termoli – Città di Campobasso Futsal

Questa partita tra la prima della classe il Campobasso e la terza lo Iuvenes Termoli , poteva essere uno scontro titanico che poteva decidere il campionato è invece non lo è stato, perché la squadra termolese, quando ha avuto tra le mani l’occasione ghiotta di raggiungere in classifica le due fuggitrici, appunto Campobasso e San Martino, se l’è lasciata sfuggire clamorosamente, oggi per loro se riusciranno a batterli cosa per altro non semplice, potranno solo godersi una piccola soddisfazione e nulla più. Certo senza disconoscere la buona stagione comunque disputata, ma la squadra termolese avrà sicuramente più di un rimpianto per aver solo sfiorato un‘impresa che all’inizio sembrava impossibile e poi strada facendo si stava quasi per materializzare, peccato!

Volley Serie D Femminile: Scarica locandina Asd Pol. Francavilla Asd - Termoli Pallavolo

La gara di oggi a Francavilla potrebbe dare alle termolesi in caso di vittoria potrebbe dare l’ammissione ai play off visto che sono solo ad un punto l’acquisizione. Ma aldilà di questo, nulla ci vieta di dire play off si play off no che questa disputata dalle ragazze di Sassano, non sia stata una stagione più che positiva, erano partite senza porsi nessun possibile traguardo e nonostante i guai fisici sofferti dalla squadra, hanno sempre dato il meglio di loro sia le atlete giovanissime che le veterane, insomma hanno dato parecchi dispiaceri anche alle squadre più blasonate, quindi come si dice in gergo comunque vada per loro è stato un successo.





