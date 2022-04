La corsa del cuore: agonismo e solidarietà

TERMOLI. Si è appena conclusa l'ottava edizione della passeggiata non competitiva "La Corsa del Cuore" 7 km di puro piacere sportivo su un percorso completamente pedonale che si è snodato nel borgo antico e sul lungomare nord di Termoli. Complice la splendida giornata di sole, si sono raggiunte 150 iscrizioni. Colori sgargianti hanno invaso la città per una giornata di sport organizzata dall'Avis Termoli e dalla Runners Termoli.

La competizione è stata vinta da Piero Biagio Mignogna della Runners Termoli seguito da Vincenzo Grassi e Michelangelo D'Ambra entrambi dell'Athletic Club Termoli. In rosa vittoria di Candida Pascale Runners Termoli, seguita dalla compagna di squadra Aurora Ambrosino. Terza Vanessa Senese Athletic Club Termoli. Un ringraziamento a tutti i partecipanti in particolare a chi ha raggiunto Termoli proveniente da comuni limitrofi pur di non perdere l'appuntamento.

