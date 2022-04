Sul Biferno il campionato mondiale di pesca alla trota

CAMPOBASSO. Si terrà domani, mercoledì 27 aprile 2022, a partire dalle ore 9.15, nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, il convegno dal tema ‘Ecosistemi acquatici del territorio molisano’, moderato da Carmela Basile dello Europe Direct Molise.

I saluti istituzionali sono affidati al presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, e ai consiglieri provinciali Alessandro Pascale (delegato alle Politiche Europee e Ambiente) e Gianni Di Iorio (consigliere delegato all’Edilizia Scolastica).

Interverranno Angelo Fratangelo, dirigente del 3° Settore della Provincia di Campobasso, che relazionerà sull’argomento ‘L’Ue la pesca e lo sport’, e Alberto Gentile interverrà sul tema ‘Alla scoperta degli ecosistemi acquatici del Molise’.

Parteciperanno gli atleti della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (Fipsas).

Il convegno sarà occasione per presentare l’evento ‘Molise 2022 Fiume Biferno’, 19esimo campionato del Mondo di Pesca alla Trota con esche artificiali, in programma sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022, nel tratto del fiume Biferno tra Baranello e Fossalto. Saranno circa 400 gli atleti in gara.

