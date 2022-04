Squilli di Trombetta, il capitolo finale: tutti promossi e lode per il Termoli Calcio

TERMOLI. Eccoci qui alla conclusione del nostro viaggio sportivo per l’annata 2021/2022 il viaggio che ci ha portato a giudicare giornata dopo giornata le prove come giornalisti, delle varie squadre o singoli atleti termolesi durante la loro stagione agonistica che volge al termine, qualcuna di loro avrà delle appendici altre no, ma ormai come disse qualcuno ai tempi dell’antica Roma caput Mundi: “Il dado è tratto“ e cominciamo. Al primo posto scusate o voi che non amate il calcio, ma doverosamente dobbiamo metterci il TERMOLI CALCIO 1920 VOTO: 10 è Stra lode: Ebbene si grazie alla società, al Presidente Montaquila, al Direttore Generale Clemente Santonastaso, all’Allenatore Raffaele Esposito, al giovane prof Preparatore atletico importantissimo per la tenuta fisica di una lunga stagione, il prof Tommaso Licursi, al Segretario Franco Nardecchia, al Magazziniere Dario Porzio, all’addetto stampa preciso e puntuale , l’amico Giovanni Cannarsa e naturalmente a loro i ragazzi tutti dai titolarissimi a coloro che lo sono stati un po’ meno , ma tutti comunque hanno dato un serio e proficuo contributo affinché il sogno di tornare in un campionato più idoneo alla piazza termolese si avverasse, loro hanno ridato entusiasmo ad una tifoseria che negli ultimi 7 anni si era sciolta per i motivi che sappiamo, ecco le parole chiare e senza rigiri che l’estate scorsa fece all’atto dell’insediamento il presidente Flaviano Montaquila, con anche la promessa che ci avrebbe riportati dove Termoli meritava, sono state mantenute e fosse solo per questo , ma vi assicuriamo che c’è anche altro, noi tutti termolesi non possiamo che ringraziarli per tutto ciò, anche nel calcio come nella vita, il lavoro serio se fatto come si deve alla lunga paga sempre. Noi in questi entusiasmo però una voce di ringraziamento è doveroso farlo anche a chi in passato prima dell’avvento della società attuale, pur con non poche polemiche, dissensi, e qualche pugnalate alle spalle che ha ricevuto, non fosse altro per la sua testardaggine voluta o inconscia che sia stata al fine comunque di non far scomparire del tutto il calcio a Termoli, dobbiamo farlo a Marco Castelluccio, d’accordo la sua gestione ha navigato tra mille difficoltà,e quest’anno ci ha fatto perdere anche un punto a tavolino in classifica per situazioni successe con lui, ma ricordiamoci pure che lui seppur apparso a molti come una sorta di Don Chisciotte ha sempre combattuto da solo contro i famosi mulini a vento, avrà commesso anche degli errori, ma ha anche pagato di persona , io ricordo persino dei bei gesti di solidarietà sempre partiti da lui in prima persona come il portare a Natale all’ospedale San Timoteo, i giocattoli per i bambini sofferenti e altro ancora ecco allora d’accordo il suo calcio a Termoli non ha avuto fortuna, ma se oggi noi siamo qui a festeggiare giustamente per le azioni positive di questa nuova società che comunque sia chiaro il prossimo campionato di serie D debbono avere al loro fianco anche nuovi amici per continuare il progetto, un piccolo lembo di merito per forza di cose lo dobbiamo anche a Marco Castelluccio e comunque sempre Forza Termoli.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE TERMOLI PALLAVOLO VOTO: 10 Le ragazze di Dino Sassano erano partite per questa avventura , senza nessuna velleità importante, ma soltanto di far crescere le più giovani atlete e prendersi qualche piccola soddisfazione, nonostante il covid, i tanti infortuni che hanno menomato la rosa a disposizione del coach, a volte sono state costrette ad andare a giocare con sestetto base senza riserve per emergenza continua, eppure nonostante questo, le leonesse hanno sempre tirato fuori gli artigli e a volta facendo davvero male anche alle prime della classe. Mano mano allora sapete com’è l’appetito vien mangiando , le ragazze cominciavano a credere di più in loro stesse ed è allora che si è cominciato a formare il capolavoro che hanno compiuto sabato con la brillante vittoria per 1 a 3 a Francavilla e che ha dato loro il pass per i play off, un pass che per loro equivale alla vittoria del campionato avendosi messo alle spalle squadre molto più quotate di loro, e allora ragazze continuate a sognare che i sogni sono gratis e a volte si materializzano .

VOLLEY SERIE C MASCHILE TERMOLI PALLAVOLO VOTO: 9,5 Anche i maschi meritano elogi per il campionato anomalo nella sua disputa tra recuperi di incontri non giocati causa covid, come anche per le ragazze, e turni massacranti da giocarsi tre volte a settimana, solo se si era in possesso di un carattere e uno spirito combattivo potevi reggere lo stress agonistico, alla fine hanno accarezzato anche il sogno di vincere il campionato, ora sono nel pieno della zona play off e chissà che alla fine non esca qualche bella sorpresa, la squadra è forte ed è in grado di fare anche cose impensabili in positivo, comunque aldilà di tutto, stagione positiva al massimo delle possibilità bravissimi.

CALCIO PROMOZIONE TERMOLI 2016 VOTO: 9 La squadra di patron Di Biase allenata da Nicola Lallopizzi, pur tra qualche alto e basso all’inizio alla fine ha trovato la quadra e ora viaggia spedito in questo finale di stagione, oggi ha raggiunto il quarto posto subito dietro le migliori e le accreditate alla vittoria finale, ora in queste due partite che mancano deve solo confermare quanto di buono hanno fatto e sarà cosi una stagione ricca di soddisfazioni aldilà delle più rosee previsioni.

BASKET SERIE C GOLD AIR BASKET TERMOLI VOTO: 7 Dopo una regular season da 5, e una fase a orologio e inizio di play out da 9 , facendo la media ecco che il voto sulla stagione del basket per l’Air, la promozione con larga sufficienza è meritata , certo la squadra all’inizio ha avuto non pochi problemi, tra infortuni, covid acquisti che si pensavano fruttuosi e non sono stati tali, alla fine coach Del Vecchio, la societa ‘ del presidente Pitardi, e tutta la dirigenza Basso Lanzone, Tony Mileti e tutti gli altri, si sono rimboccati le maniche e alla fine sono cominciati ad arrivare risultati positivi che almeno hanno salvato una stagione che stava prendendo una brutta piega , il lavoro se fatto seriamente come si deve paga sempre.

Qui finisce la prima parte degli Squilli di fine stagione, fra qualche giorno daremo i voti anche alle altre squadre termolesi impegnate in altre discipline.

