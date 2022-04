Pesca sportiva, parte il campionato del mondo sul Biferno

Oltre trecento persone tra atleti, staff tecnici, dirigenti, accompagnatori di Bosnia, Bulgaria, Croazia, Italia, Lettonia, Moldavia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna e Ungheria: sono i numeri della 19esima edizione del Campionato del Mondo di pesca con esche artificiali da riva, che avrà luogo, sabato e domenica prossimi, sul fiume Biferno, in un tratto di 12 chilometri che attraversa i Comuni di Baranello, Castropignano, Oratino e Fossalto.

Ieri pomeriggio, la presentazione della manifestazione a Campobasso. Il corteo si è mosso da Piazza della Vittoria e ha sfilato fino a Piazza Vittorio Emanuele II, dove il Campionato è stato dichiarato ufficialmente aperto alla presenza di autorità istituzionali e sportive.

Un evento che, al di là del fatto sportivo, già di per sé rilevante, proietta il territorio in una dimensione internazionale, ne consolida l’immagine e ne aumenta l’attrattività, come ha tenuto a sottolineare Toma. Il presidente, tra l'altro, ha citato il servizio di The Guardian, che ha inserito il Molise fra le ventidue mete 2022 di turismo sostenibile.

Nel rivolgere il saluto di benvenuto alle rappresentanze dei 14 Paesi in gara e nel complimentarsi con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività subacquee e il Comitato organizzatore, il governatore ha espresso l'auspicio che la “due giorni” sportiva in Molise lasci nei partecipanti un piacevole ricordo.

